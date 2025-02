Sono una decina le persone sanzionate negli ultimi giorni dalla Polizia locale di Diano Marina per avere effettuato erroneamente conferimenti dei rifiuti: per loro multe fino a 500 euro. Grazie all’implementazione dell’impianto di videosorveglianza e all’utilizzo di fototrappole, gli agenti della Polizia locale hanno potuto identificare gli autori di conferimenti eseguiti in maniera difforme alle regole stabilite. I controlli hanno permesso di individuare e sanzionare coloro che abbandonano i rifiuti fuori dai cassonetti preposti, grazie anche all’aiuto degli ecoausiliari di Egea, che ha permesso di verificare la mancata differenziazione dei rifiuti.

Le zone più colpite dal fenomeno degli abbandoni di rifiuti sono quelle delle frazioni, Serreta e Calderina in particolare. Controllati anche gli esercizi commerciali. Nel centro città sanzionati i gestori di tre esercizi commerciali per non aver conferito correttamente i rifiuti provenienti dalle loro attività.