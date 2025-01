Alessandria – Un dispositivo importante, composto da numerose pattuglie dei reparti dipendenti e speciali, come il NAS, della Squadra di Intervento Operativo (SIO) del I Reggimento Carabinieri “Piemonte” e della Polizia Locale, ha svolto un servizio per la sicurezza urbana nel centro città e nel quartiere Cristo. Controllati locali, esercizi commerciali, mezzi e persone. Un impegno rivolto al contrasto della microcriminalità e a ogni ulteriore forma di illecito. Un servizio per garantire la sicurezza urbana che passa dal contrasto alla diffusione degli stupefacenti e dal controllo del rispetto delle normative in materia di sanità e igiene dei bar e delle attività di rivendita di alimentari.

Importante il potenziamento del dispositivo impiegato con il supporto delle Squadre di Intervento Operativo (SIO), unità caratterizzate da spiccato dinamismo e versatilità, il cui dispiegamento consente di attuare servizi straordinari di controllo e di prevenzione, capaci di fronteggiare emergenti criticità della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e coadiuvare i reparti territoriali nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria.

Le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale hanno battuto il territorio cittadino, controllando locali, centri di aggregazione, vie dello shopping e della movida, effettuando controlli approfonditi grazie all’impiego dei cani antidroga della Polizia Locale di Alessandria e Oleggio, che hanno permesso di rinvenire una modica quantità di hashish all’interno di un esercizio commerciale. I Carabinieri del NAS e la Polizia Locale hanno elevato sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità, oltre che per il mancato rispetto delle normative inerenti all’esposizione dei prezzi e all’identificazione e alla provenienza dei prodotti, per oltre 11.500 euro. I Carabinieri della SIO hanno inoltre segnalato un 35enne per inosservanza di una misura cautelare.

I controlli hanno interessato anche piazza Santa Maria di Castello e i giardini antistanti alla Stazione Ferroviaria, luoghi sensibili oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini.

Tutta l’attività è stata costantemente supervisionata della Centrale Operativa dell’Arma che ha coordinato le operazioni dei Carabinieri e della Polizia Locale, contribuendo a garantire la sicurezza del personale impegnato e della cittadinanza.

Una risposta che si aggiunge al quotidiano impegno per garantire la sicurezza e il rispetto del vivere civile, anche in riscontro alle richieste degli esercenti e dei cittadini alessandrini.

Link video: https://we.tl/t-odmQpuOTJc