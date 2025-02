Il Questore di Imperia, dott. Andrea Lo Iacono, a conclusione delle indagini poste in essere a seguito di quanto avvenuto in occasione dell’atteso derby tra le squadre di calcio “S.S.D. Sanremese calcio S.R.L. – Imperia calcio”, svoltosi mercoledì 15 gennaio u.s. presso lo stadio comunale della città di Sanremo e valevole per la terza giornata di ritorno del campionato regionale di “serie D – girone A”, ha proceduto all’irrogazione di un provvedimento di D.A.Spo – divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – nei confronti di un giovane tifoso della squadra del capoluogo, resosi responsabile del lancio di un grosso petardo.

In particolare, prima dell’inizio della partita, all’interno della stazione ferroviaria di Imperia, in attesa del treno diretto a Taggia, lanciava un petardo di notevole potenziale all’interno della stessa, generando l’immediata deflagrazione ed un forte boato, tale da creare paura e smarrimento tra gli ignari utenti; nonostante il volto coperto ed il tentativo di confondersi in mezzo agli altri tifosi, il tifoso è stato identificato anche grazie alle telecamere di video sorveglianza.

Per detto episodio, il diciannovenne appartenente alla tifoseria organizzata dell’Imperia non potrà partecipare a manifestazioni ed eventi sportivi per due anni.

Sono, infine, giunti alla fase conclusiva gli accertamenti finalizzati all’irrogazione di ulteriori due provvedimenti Daspo a tifosi resisi responsabili di intemperanze in occasione di incontri di calcio delle squadre di Sanremo e di Imperia.