Il Bonus Psicologo 2025 è stato confermato dal Governo per aiutare chi ha bisogno di un supporto psicologico ma ha difficoltà economiche nel sostenere il costo delle sedute. Questa misura ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla terapia per chi soffre di disturbi come ansia, depressione o stress. Il contributo è destinato a chi possiede determinati requisiti di reddito e può essere utilizzato presso specialisti qualificati.

Chi può richiederlo

Possono beneficiare del Bonus Psicologo i cittadini residenti in Italia che rientrano in determinate fasce di reddito, definite in base all’ISEE. L’importo del contributo varia in relazione alla condizione economica del richiedente.

I requisiti principali sono:

Residenza in Italia .

. ISEE inferiore a 50.000 euro .

. Affrontare disagio psicologico: questa misura da parte dello stato è proprio pensata per chi si ritrova ad affrontare situazioni di disagio psicologico come ansia e depressione.

Importo del bonus in base all’ISEE

L’importo concesso varia a seconda del reddito del richiedente:

ISEE fino a 15.000 euro → massimo 1.500 euro .

→ massimo . ISEE tra 15.000 e 30.000 euro → massimo 1.000 euro .

→ massimo . ISEE tra 30.000 e 50.000 euro → massimo 500 euro.

Ogni seduta con un professionista iscritto all’albo può essere rimborsata fino a un massimo di 50 euro.

Come richiedere il Bonus Psicologo 2025

La domanda deve essere presentata attraverso il sito INPS, utilizzando una delle seguenti credenziali di accesso:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

(Sistema Pubblico di Identità Digitale). CIE (Carta d’Identità Elettronica).

(Carta d’Identità Elettronica). CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo l’apertura della procedura, i cittadini avranno 60 giorni di tempo per inviare la richiesta. L’INPS valuterà le domande in base ai requisiti e alla disponibilità dei fondi stanziati.

Una volta approvata, la domanda viene confermata tramite comunicazione ufficiale e il beneficiario potrà utilizzare il contributo per le sedute psicologiche entro 6 mesi superati i quali, il bonus non potrà essere utilizzabile.

Come trovare uno psicoterapeuta che accetta il bonus

Il bonus può essere utilizzato esclusivamente con specialisti psicoterapeuti. Per trovare un professionista aderente è possibile consultare:

Il sito dell’INPS , che fornisce un elenco aggiornato dei terapeuti convenzionati.

, che fornisce un elenco aggiornato dei terapeuti convenzionati. Il portale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) , che raccoglie i nomi degli specialisti disponibili.

, che raccoglie i nomi degli specialisti disponibili. Alcuni servizi di consulenza psicologica online, come Serenis, che accettano il bonus.

Perché il Bonus Psicologo è importante

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza sull’importanza della salute mentale, ma i costi delle sedute private spesso rappresentano un ostacolo per molte persone. Questa iniziativa permette a chi ne ha bisogno di accedere a un supporto professionale senza dover sostenere spese elevate.

Il bonus rappresenta quindi un passo concreto verso la promozione del benessere psicologico, rendendo più accessibile l’assistenza terapeutica per chi si trova in difficoltà economica.