Ritorna l’appuntamento con la Festa di San Valentino organizzata dal Comune di Novi Ligure per festeggiare gli sposi che hanno raggiunto importanti traguardi e ricordare gli anni di vita trascorsi insieme.

Questa sarà la sesta edizione e si terrà sabato 22 febbraio alle ore 15,30all’interno del centro fieristico Dolci Terre di Novi, accanto al Museo dei Campionissimi.

L’invito è rivolto a tutte le coppie di cittadini novesi che nel 2025 hanno festeggiato, o festeggeranno, le Nozze d’Argento (25 anni), le Nozze d’Oro (50 anni) e le Nozze di Ferro (70 anni).

«Siamo lieti di riproporre una festa molto gradita dai nostri concittadini – afferma il Sindaco, Rocchino Muliere – un evento che ha sempre rappresentato un momento di gioia e condivisione. Desideriamo che questo pomeriggio speciale sia un’occasione per celebrare insieme il valore fondamentale della famiglia, fonte di arricchimento sociale e culturale, e per rafforzare il legame che ci unisce come comunità».

Il programma prevede l’accoglienza delle coppie a partire dalle ore 15,30 e, subito dopo, il saluto di benvenuto da parte del Sindaco. Seguirà una parte dedicata all’intrattenimento musicale, a cura di Disco-nnect, e un piccolo rinfresco. La festa terminerà intorno alle 17,30 con i saluti finali e la consegna ai partecipanti di un omaggio floreale e di una pergamena personalizzata a ricordo dell’avvenimento.