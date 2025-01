Venerdì 31 gennaio alle ore 21, presso il Teatro Civico di Tortona, la stagione di prosa prosegue con “Don Giovanni” adattato e diretto da Arturo Cirillo.

Venerdì 31 gennaio 2025

DON GIOVANNI

da Molière, Da Ponte, Mozart

adattamento e regia Arturo Cirillo

con Arturo Cirillo

e con (in o.a.) Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini

scene Dario Gessati

costumi Gianluca Falaschi

luci Paolo Manti

musiche Mario Autore

assistente alla regia Mario Scandale

regista assistente Roberto Capasso

assistente scenografa Eleonora Ticca

costumista collaboratrice Anna Missaglia

produzione Marche Teatro/Teatro di Napoli – Teatro Nazionale/Teatro Nazionale di Genova/ Emilia Romagna Teatro- ERT Teatro Nazionale

“La mia passione per il personaggio di Don Giovanni, e per il suo inseparabile alter ego Sganarello (come Hamm e Clov di “Finale di Partita”, o come Don Chisciotte e Sancho Panza) nasce all’inizio soprattutto dalla frequentazione dell’opera di Mozart/Da Ponte. Sicuramente i miei genitori mi portarono a vederla al San Carlo di Napoli, come sicurante vidi il film che ne trasse Joseph Losey nel 1979. Ma l’incontro veramente decisivo con questo personaggio, e con l’opera mozartiana, avvenne intorno ai miei vent’anni, epoca in cui frequentavo l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma.”

Arturo Cirillo

Don Giovanni è un nobile cavaliere con una passione sfrenata per le donne; pur di conquistarle, ricorre anche all’inganno e alla menzogna. Nelle sue imprese coinvolge anche il suo servitore Leporello, il quale è ormai abituato alle follie del suo padrone.