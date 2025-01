Approvato ieri sera durante l’Assemblea dei sindaci il Nuovo Accordo di Programma per la Riviera Trasporti. L’obiettivo dichiarato è chiaro: risanare e rilanciare l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale nel bacino imperiese, portando a una gestione più moderna, sostenibile ed efficiente.

Il nuovo piano prevede un investimento significativo da parte delle istituzioni: un impegno congiunto di Comuni, Provincia e Regione. Ai fondi impegnati dai Comuni, bisogna aggiungere anche oltre 500 mila euro per servizi aggiuntivi richiesti da alcuni Comuni (tra cui Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo). In particolare Diano Marina ha richiesto uno sforzo in più a RT, a fronte di ulteriori circa 20.000 euro annui (oltre ai circa 40.000 già previsti a bilancio per servizi aggiuntivi), con l’obiettivo di ottimizzare il servizio, arrivando a un totale di più di 60.000 euro all’anno destinati al collegamento da e per la stazione ferroviaria di Diano.

Grazie a questo ulteriore sforzo, i Comuni del Golfo beneficeranno di un maggior numero di corse, oltre che nel periodo estivo, anche in quello invernale, a vantaggio di turisti e residenti che si spostano da e verso la stazione ferroviaria di Diano. Saranno infatti 9 le corse in più nei giorni feriali e 13 nei giorni festivi, nel periodo estivo. In quello invernale invece ci saranno 6 corse in più (sia nei giorni feriali che in quelli festivi).

“Il Golfo è la quarta realtà territoriale dopo Sanremo, Imperia e Ventimiglia per investimenti nel trasporto pubblico: sono segnali concreti di una volontà condivisa di modernizzare il servizio e renderlo più al passo con le esigenze attuali” ha commentato il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi. “Come territorio del Golfo Dianese e come Comune di Diano Marina, abbiamo rinnovato e aumentato il nostro impegno, consapevoli dell’importanza di un trasporto efficiente e sostenibile per il nostro comprensorio”.

“Il Golfo Dianese avrà per la prima volta una linea che collega Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo alla stazione ferroviaria di Diano” ha aggiunto l’assessore Luca Spandre. “Il servizio sarà finalmente attivo tutto l’anno, con corse programmate anche nei giorni festivi, oltre a quelle già attive in quelli feriali”.