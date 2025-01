Due giornate dedicate all’Open Day: domenica 15 dicembre 2024 e sabato 11 gennaio 2025 per conoscere le

molteplici realtà curricolari e didattiche presenti nell’Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi.

Entrambe le sedi di Viale Einaudi e di Corso Cavour hanno aperto le loro porte a tutte le famiglie degli studenti

che si accingono a concludere la scuola secondaria di primo grado, per illustrare le attività ed i laboratori di

ciascun indirizzo, per aiutare nella scelta della scuola superiore.

Durante la mattinata di domenica 15 dicembre 2024, le famiglie hanno potuto presenziare alla Tavola rotonda

tenutasi con enti e aziende del territorio con cui l’Istituto collabora stabilmente quali il Parco Scientifico

Tecnologico, l’Università del Piemonte Orientale, Autosped G Gruppo Gavio, l’azienda Lamberti S.p.a.,

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il Comune di Tortona. In questa occasione il

Dirigente scolastico, il prof. Guido Rosso, e la collaboratrice vicaria, prof.ssa Gabriella Bellingeri, hanno

illustrato i tanti progetti, iniziative ed esperienze di P.C.T.O che coinvolgono gli studenti di tutti i corsi, inoltre

è stata presentata la nuova curvatura Turismo Accessibile e Sostenibile dell’Istituto Professionale per i Servizi

Commerciali, attiva dall’anno scolastico 2025-2026 presso la sede associata Carbone.

Durante il pomeriggio di sabato 11 gennaio 2025 sono stati consegnati i diplomi alle studentesse e agli studenti

che, dichiarati maturi, hanno superato l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2023-24.

“C’è stato un flusso continuo per tutte e due le giornate, più a dicembre che a gennaio”, commenta la referente

dell’organizzazione della giornata, Prof.ssa Luisa Bellone, “Le famiglie sono state accolte da 82 studenti,

ciascuno ha lavorato in modo esaustivo, come guida per accompagnare i visitatori nei vari laboratori o nel

proprio laboratorio per mostrare strumentazioni in dotazione e competenze che si possono acquisire. Una

trentina di docenti sono stati disponibili, insieme agli studenti, a rispondere alle domande delle ragazze e

ragazzi interessati. La grande presenza di alunni ed insegnanti ha permesso una migliore gestione

nell’accoglienza delle famiglie.

Tutti i corsi

della sede centrale: il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Informatica e

Telecomunicazioni, Chimica dei Materiali e Biotecnologie, Meccanica e Meccatronica, Logistica e i corsi

della sede associata Carbone, Amministrazione Finanza e marketing e Servizi Commerciali, hanno attivato i

laboratori specifici dei loro indirizzi. Inoltre sono state illustrate attività laboratoriali che si svolgono nel

pomeriggio, aperte a tutti gli studenti interessati, non solo i corsi di recupero curriculari, ma anche attività

tra le quali la redazione del giornale scolastico MarcoNews, della web-radio e infine il laboratorio di

robotica, animato dal robot Nao.”

In particolare di quest’ultimo laboratorio, finanziato coi fondi del PNRR, ci racconta una studentessa

frequentante la classe quarta dell’indirizzo chimico, Lulya Simon: “Ho partecipato al corso di coding e

robotica per imparare qualcosa di nuovo, diverso dalla chimica. Mi interessava capire come funzionano

computer e robot. Abbiamo usato il programma Aldebaran Choregraphe per programmare i movimenti di un

robot, sperimentando modalità come animation e movement. Alla fine di questo percorso che ci ha portato ad

apprendere i principi della programmazione, i docenti che ci assistevano hanno trasferito il nostro lavoro sul

robot Nao, che eseguiva i movimenti programmati da noi. Questa esperienza mi ha dato più fiducia

nell’apprendere cose nuove e mi ha stimolato a continuare a esplorare la tecnologia.”

A proposito delle numerose attività, l’Istituto organizza corsi gratuiti per il conseguimento delle certificazioni

linguistiche B1 e B2 in lingua inglese, le cui diverse fasi sono finanziate con i fondi PNRR o provenienti dal

Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

All’ingresso dell’Istituto a fine giornata di sabato, è bello vedere che gli sguardi curiosi di chi raccoglie

informazioni per iscriversi si confonda con chi aspetta invece di ritirare il diploma dopo essersi formato e

specializzato nel proprio indirizzo. Sono più di un centinaio i ragazzi che si sono felicemente diplomati a

luglio.

In conclusione ci auguriamo sinceramente che ogni ragazzo della scuola secondaria di primo grado riesca a

prendere la decisione giusta per il suo futuro.



Alessia Ferla

Katerina Basso

4AA Chimica dei Materiali e Biotecnologie