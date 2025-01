Lunedì 27 gennaio alle ore 18, presso la sala polifunzionale “Don Francesco Remotti” del Comune di Tortona in via Milazzo, si terrà un incontro pubblico alla presenza dei tecnici di RFI per illustrare il progetto relativo al quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera, con particolare attenzione alla procedura relativa agli espropri avviata nelle scorse settimane.

A questo proposito RFI ha deciso nei giorni scorsi di prorogare di ulteriori 30 giorni il termine per visionare i progetti da parte dei soggetti interessati e per la presentazione di eventuali osservazioni (vedi nota allegata e pubblicata lo scorso 9 gennaio anche all’albo pretorio del Comune).