E’ online da diverso tempo ma forse non tutti lo conoscono: si chiama semplicemente “Bassa Valle Scrivia” ed è consultabile al link https://www.storiabassavallescrivia.it/home.php.

I comuni di Castelnuovo Scrivia, Alzano Scrivia e Guazzora, situati in provincia di Alessandria, sostengono la raccolta, attraverso questo sito la digitalizzazione e la messa online ad accesso libero e gratuito delle testimonianze del proprio territorio, delle tradizioni, delle persone e delle vicende storiche.

Il portale, in continua crescita, offre migliaia di fotografie, registrazioni sonore di eventi e interviste, video su temi locali, molti libri in versione completa e scaricabile, i giornali locali e notizie sugli archivi storici della Bassa Valle Scrivia.

Il progetto, sostenuto dai tre comuni e dalla Regione Piemonte, è stato realizzato dalla ditta Astra Media di Torino.

Si ringraziano le istituzioni e le persone che hanno offerto materiali e collaborazione.

Il sito è incredibile: presenta immagini d’epoca, libri da consultare e al limite scaricare gratuitamente con un immenso patrimonio per chi vuole approfondire la conoscenza di questi luoghi dal fascino tutto particolare.