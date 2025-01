Presso la Biblioteca Civica ‘Alfea Possavino Delucis’ di San Bartolomeo al mare, giovedì 16 gennaio alle 16:30, prenderà il via la rassegna ‘Il tea con l’autore’ 2025 con l’inconsueto volume intitolato ‘Indomite in cucina’ (Trenta Editore), curato da Raffaella Fenoglio (coautrice insieme con Silvia Casini e Francesco Pasqua): le ricette amate da Hermione Granger, Katniss Everdeen, Lisbeth Salander (e tante altre).

Innumerevoli eroine letterarie, ciascuna con una storia intensa alle spalle dalla quale tutte noi possiamo trarre sempre qualche insegnamento, perché il loro cuore impavido è pieno di botte, lacrime, amore e felicità: un intrigante percorso che rivela i loro caratteri e tante insolite ricette ispirate dalle loro storie…

L’autrice, Raffaella Fenoglio, è scrittrice per ragazzi; autrice di ricettari detox a basso indice glicemico e di cine-ricettari; blogger di «Tre Civette sul Comò, fa parte del comitato «Città che legge» di Bordighera ed è socia fondatrice di P.E.N.E.L.O.P.E., associazione apartitica per la parità di genere; è anche ideatrice dell’associazione “Il festival delle Ragazze” che promuove scrittrici e artiste al femminile.

‘Il tea con l’autore’ è la rassegna letteraria più longeva della provincia di Imperia, seconda solo agli storici Martedì Letterari di Sanremo! Ogni incontro è un’occasione per sorseggiare un tea in compagnia, conoscendo o riscoprendo la scrittrice o lo scrittore di turno e la profondità o la peculiarità dei suoi scritti: un’esperienza indimenticabile, anche e soprattutto per l’importanza e il prestigio degli autori che, invitati a partecipare, aderiscono sempre con grande entusiasmo e partecipazione, pari a quella dei tanti affezionati lettori che ormai da anni seguono gli incontri!

La rassegna proseguirà il 23 gennaio con Claudio Pasquarelli e Stefano Pezzini e il loro volume a 4 mani ‘Sull’onda del gusto ligure. Storie di cucina’ (Marco Sabatelli Editore).

Ancora una volta questa 14^ edizione si svolgerà grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale; all’organizzazione del Centro Incontro, nella figura della sua Presidente, Rosanna Brun e della responsabile alla cultura Anna Maria Cortenova; alla collaborazione della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’, con l’infaticabile bibliotecaria e ‘mescitrice’ di tea, Cinzia Dotti; della libreria Libri al Mare di Antonio Avignone e, infine, della giornalista e scrittrice Viviana Spada, curatrice e presentatrice della rassegna.

Si ringrazia per il sostegno Mhotels di Diano Marina per la cortese ospitalità offerta agli autori.

Quattordici appuntamenti, sedici libri, per soddisfare i diversi generi di letture degli appassionati

che da tanti anni seguono con interesse e passione Il tea con l’autore!

Tutti gli incontri si terranno di giovedì alle 16:30, eccetto il 23 aprile 2025, mercoledì