È disponibile il trailer ufficiale di “Pellizza Pittore da Volpedo” di Francesco Fei con Fabrizio Bentivoglio, prodotto da Apnea Film con la partecipazione di METS Percorsi d’Arte, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund e presentato in anteprima alla scorsa Festa del Cinema di Roma.

“Pellizza Pittore da Volpedo” di Francesco Fei fa parte della nuova stagione della Grande Arte al Cinema di Nexo Studios, che prende il via il 4 e 5 febbraio, con un cartellone che spazia dai primi germi dell’impressionismo alla potenza del divisionismo, passando attraverso una lettura inedita di Van Gogh e l’energia di-rompente dell’arte di Warhol (elenco sale a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 16 gennaio).

Il docu-film racconta la vita tormentata del pittore divisionista Giuseppe Pellizza (1868-1907), celebre per il suo Quarto Stato – esposto al pubblico per la prima volta alla Quadriennale di Torino nel 1902 e conservato oggi presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano – e per la sua capacità di indagare l’animo e la società umana. Esplorando i luoghi in cui visse e la sua sensibilità artistica con la guida di Bentivoglio come “coscienza narrante”, “Pellizza Pittore da Volpedo” svela le emozioni dell’artista e la sua visione della realtà attraverso un raffinato uso di inquadrature ispirate ai colori delle sue opere. La tragica fine di Pellizza, che si tolse la vita nel 1907 sopraffatto dal dolore per la perdita della moglie, è parte di questo racconto e rende ancora più profondo il legame emotivo dello spettatore con la sua arte.

“Pellizza Pittore da Volpedo” è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, con il contributo delle Gallerie Maspes di Milano e in collaborazione con Sky Arte.

Per approfondire la vita e le opere di Pellizza, gli spettatori potranno visitare tra gli altri la GAM di Milano, dove è custodito il Quarto Stato, Palazzo Citterio – La Grande Brera con Fiumana, l’Atelier di Pellizza a Volpedo, la GAM di Torino con Lo specchio della vita, l’Accademia Carrara con Ricordo di un dolore e i nuovi allestimenti della Pinacoteca Il Divisionismo di Tortona con il Cammino dei lavoratori.

