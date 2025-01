La Città di Alessandria o meglio alcuni luoghi cittadini notevoli saranno gli elementi della narrazione televisiva che andrà in onda il prossimo venerdì 17 gennaio alle ore 13.40, in replica la domenica mattina alle 01.40, nella puntata del programma televisivo del TG2 RAI “Si Viaggiare”, servizio firmato dalla giornalista Daniela Bisogni in forza alla redazione Cultura e Spettacoli, realizzato nell’ambito di press tour organizzato da Alexala e coordinato dal giornalista Cesare Torre.

La rubrica giornalistica del TG2 “Sì, Viaggiare”, tra le più apprezzate del telegiornale del secondo canale RAI, ha cadenza settimanale e si focalizza sulle mete turistiche italiane, approfondendo notizie su itinerari, per offrire consigli e curiosità di ogni tipo sui luoghi più belli, famosi e no, del nostro Paese.

Le puntate sono disponibili in diretta streaming online gratuita all’indirizzo https://www.tvdream.net/programmi-tv/tg2-si-viaggiare/ e quindi on demand su RAI Play, la piattaforma di riferimento sul web per i contenuti RAI.