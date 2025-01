Nel tardo pomeriggio di sabato 25 gennaio, in Via Bligny, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in seguito alla segnalazione di un passante relativa alla presenza di un uomo anziano che sembrava essersi smarrito.

L’anziano, con spiccato accento albanese, avvicinato dagli agenti, ha mostrato un evidente stato confusionale riferendo non essere in grado di tornare a casa non ricordando dove abitasse e nemmeno le proprie complete generalità.

Con le poche informazioni fornite, dato che l’uomo era anche privo di documenti, si sono avviate una serie di verifiche incrociate sia anagrafiche sia attraverso la conoscenza della comunità di origine albanese presente in città, in seguito alle quali gli agenti sono stati in grado di rintracciare telefonicamente il figlio che, in quel momento, si trovava fuori città.

Acquisite le esatte generalità, che hanno confermato trattarsi di un cittadino albanese di 84 anni, e l’indirizzo di residenza, l’uomo è stato riaccompagnato a casa e affidato alla moglie.

Una vicenda che si è conclusa positivamente grazie alla sensibilità del passante che ha notato l’anziano in difficoltà e lo ha prontamente segnalato.