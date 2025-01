In data 27 dicembre 2024 gli agenti della squadra volante sottoponevano a fermo un algerino di 23 anni che in concorso con un altro uomo al momento rimasto ignoto commetteva una rapina perpetrata ai danni di un ultraottantenne in pieno centro cittadino.

Nella sera del 27 dicembre alle ore 21 circa due equipaggi della squadra volante venivano inviati presso la locale Piazza Colombo in quanto tramite linea 112 NUE, era giunta una richiesta di intervento per una lite in atto tra diverse persone e un magrebino.

Gli agenti grazie all’escussione di alcuni testimoni presenti sul posto, riuscivano a ricostruire i fatti, in particolare che proprio il magrebino con cui era una lite in atto, si era reso autore, pochi minuti prima, di una rapina di un portafoglio ai danni di un anziano di ottantuno anni, facendolo cadere a terra.

Prima che si desse alla fuga gli agenti riuscivano a bloccare il magrebino identificato poi per un giovane di 23 anni di nazionalità algerina irregolare sul Territorio Nazionale, sottoponendolo a fermo per la rapina compiuta.

Dopo gli atti di rito e ricostruita tutta la vicenda grazie anche all’aiuto delle telecamere cittadine l’uomo veniva condotto in carcere e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida del fermo.