Lo storico istituto San Giuseppe cambia gestione in quanto le suore anziane, a quanto ci risulta, non riescono più ad avere personale per portarlo avanti.

Secondo quanto ci è stato comunicato ha preso in mano la situazione il Vescovo e la scuola continuerà ad andare avanti non cambiando nulla ma solo la gestione non sarà più delle suore ma della Diocesi che poi è la stessa cosa. .

D’altro canto non avrebbe senso organizzare per sabato 11 gennaio, cioé dopodomani, un’open day se l’istituto dovesse smettere di funzionare.