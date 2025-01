Come anticipato ieri in QUESTO ARTICOLO aggiorniamo la situazione sull’omicidio avvenuto ieri con quella che 20 ore dopo il fatto è l’esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Appena tre minuti dopo l’allarme cinque pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Tortona al comando del Maggiore Gianluca Bellotti, hanno raggiunto la stazione di Tortona dove sul piazzale si era verificato l’accoltellamento, poi sfociato con il decesso di un senegalese di 19 anni. I militari, grazie ai tempestivi controlli, e grazie soprattutto alle videocamere di sorveglianza, sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed arrestare il colpevole: un marocchino di 24 anni, SENZA FISSA DIMORA, che stazionava sul piazzale della stazione e che, secondo la ricostruzione delle videocamere di sorveglianza, si è avvicinato al senegalese e dopo un diverbio ha estratto un coltello colpendo al torace il giovane 19 enne e poi si è allontanato.

Le riprese confermano che il marocchino era da solo e, malgrado la notizia diffusa con certezza da tutti gli organi di informazione che evidentemente si sono copiati l’un l’altro dando per certo il fatto, non risulta che – per ora – c’entri alcun monopattino, o che questo sia stato l’oggetto del contendere.

Dalle telecamere risulta solo un dissidio fra i due sfociato in un’accoltellamento.

I Carabinieri visionate le immagini e acquisite le prove si sono messi subito alla ricerca dell’omicida che hanno trovato poco più tardi mentre passeggiava tranquillamente a breve distanza dalla stazione ferroviaria. Questo è sicuramente uno degli aspetti più gravi di tutta la vicenda: cioé il fatto che dopo l’accoltellamento il marocchino ha continuato a bighellonare per le vie della città come se si trattasse di un fatto assolutamente normale e non avesse percepito la gravità della cosa. Per persone come queste, evidentemente accoltellare qualcuno al torace se è in disaccordo sembra rientrare nella normalità.

I Carabinieri comunque lo hanno lo hanno fermato, interrogato, sottoposto a fermo e poi arrestato e adesso il giovane si di trova rinchiuso nel carcere di Alessandria.