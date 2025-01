La notizia è incredibile e in attesa del comunicato ufficiale dei Carabinieri previsto in giornata con tutti i dettagli (ed è per questo che mettiamo il punto interrogativo alla fine del titolo) vi diamo il “lancio” dell’accaduto ripromettendoci di pubblicare più tardi ogni dettaglio.

Sono le ore 13,30 di oggi, giovedì 30 gennaio: e la stazione di Tortona come sempre è un via vai di persone fra italiani e stranieri e bisogna sempre fare attenzione perché le persone poco raccomandabili ci sono sempre. Secondo la prima sommaria ricostruzione un giovane camerunense di 19 anni da poco arrivato in Italia si trova su proprio monopattino quando sembra sia stato circondato da tre nordafricani che si avvicinano a lui, lo aggrediscono e cercano di rubargli il monopattino. Forse il giovane fa resistenza fatto sta che uno di loro tira fuori un coltello e lo colpisce.

Il giovane viene portato al pronto Soccorso, dove a quanto pare morirà poco dopo. Sul posto carabinieri e Polizia Locale.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI