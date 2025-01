Lo scriviamo solo a titolo di mera curiosità e a chi può interessare. Da quando è nato, cioé il 20 settembre 2010 Oggi Cronaca è sempre stato preso di mira da Hacker oppure programmi che tentano di infiltrarsi nel database del giornale. I tentativi sono stati conteggiati dal sistema e nella giornata di oggi, mercoledì 22 gennaio, è stato raggiunto il curioso prima di 1 milione di tentativi bloccati dal sistema di sicurezza del sito.

In oltre 14 anni soltanto una volta gli hacker sono riusciti a penetrare le difese del giornale diversi anni fa e il sito è rimasto down per 2-3 giorni, il tempo di rispristinare tutto il database: già anche perché nella malaugurata ipotesi che qualcuno riuscisse a perforare le difese e distruggere tutti il giornale e il suo database farebbe un lavoro inutile: ogni notte, tutto il database del giornale viene salvato automaticamente e – come accaduto si tempi – si perderebbero solo gli articoli pubblicati in giornata, tutti facilmente ripubblicabili.