Il trentennale dell’Alluvione, un po’ in fretta messo in soffitta, almeno per quanto riguarda la collaborazione tra articolazioni istituzionali, come, ad esempio, quella delle allora presenti Circoscrizioni, ritorna al centro dell’approfondimento da parte di alcuni protagonisti dell’epoca.

Le Circoscrizioni, i loro Presidenti, i loro consiglieri, furono infatti protagonisti di un vero e proprio front-office della solidarietà. Organizzarono luoghi d’accoglienza, mense, tavoli di distribuzione, seguirono pratiche di rimborso e via di seguito. Dalla partecipazione venne dunque una grande collaborazione al Comune e ai suoi sforzi di essere un punto di riferimento indispensabile per la popolazione colpita. Un ruolo prezioso, un aiuto costante ed indelebile, che alcuni Presidenti del tempo proveranno non solo a ricordare, ma a chiarire nei suoi aspetti meno conosciuti. Del resto,

occorre oggi delineare come in allora la partecipazione abbia fornito un contributo notevole al welfare

post alluvionale.

L’occasione di questo talk è data dalla riproposizione della mostra fotografica “Il Tuono e la Piana” riproposta, dopo l’esposizione avvenuta nella Chiesa di San Michele negli ultimi mesi del 2024.

Il dibattito, che si intitola “L’alluvione del ’94 e le circoscrizioni” avverrà giovedì 30 gennaio alle ore 17,00 presso il Museo C’era una volta nella Sala delle Colonne ove appunto la mostra è allestita.

Hanno dato la loro adesione: Giancarlo Cattaneo (circoscrizione Fraschetta – coordinatore dei Presidenti di Circoscrizione); Teresa Curino (Circoscrizione Nord); Evaldo Pavanello (Centro); Pietro Lanzavecchia (Sud). Introdurrà il tema Piercarlo Fabbio, presidente del Movimento Cristiano Lavoratori, che ha organizzato l’evento.

Conduce: Efrem Bovo (UJCE). All’iniziativa saranno presenti anche i curatori della mostra fotografica “Il Tuono e la Piana”: Mons. Ivo Piccinini, Piercarlo Fabbio e Natalino Ferrari.

Invitiamo tutti i cittadini, le autorità e i media a partecipare a questa importante occasione per ricordare e riflettere sull’alluvione, le sue conseguenze e l’indispensabile ruolo della partecipazione.

