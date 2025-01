Si rinnova anche quest’anno la festa dedicata alla Festa della Befana, organizzata dal Museo Nazionale Trasporti/Sede di Taggia-Arma con il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia ed in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana. L’occasione è anche quella di festeggiare il 7° anno di vita del M.N.T.

La novità di questo 2025 sarà la location: non più nella Stazione di Taggia-Arma (dove ha sede il MNT/DLF) ma nella Stazione Internazionale di Ventimiglia.

L’appuntamento sarà, ovviamente, per lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 15.00, nei locali messi a disposizione da R.F.I., dove i soci del M.N.T. e del D.L.F. accoglieranno tutti i visitatori per una esposizione modellistica ed una giornata di giochi per grandi e piccini.

La Befana partirà dalla Stazione di Taggia-Arma con il Treno 33486 delle 15.38, per giungere a Ventimiglia alle 16.06. Chi lo desidera può fare il viaggio insieme alla Befana salendo anche dalle stazioni lungo il percorso (Sanremo 15.44 e Bordighera 15.53). All’arrivo a Ventimiglia la “vecchietta” distribuirà di caramelle e dolcetti ai più piccini.

Grazie alla Direzione del Buffet della Stazione Internazionale di Ventimiglia, sarà a disposizione cioccolata calda per tutti i bambini, che potranno giocare con i trenini messi a disposizione dei soci modellisti del Museo Nazionale Trasporti di Taggia.

L’ingresso naturalmente è gratuito.