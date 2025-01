Lunedì 6 gennaio

“141 anni dopo “in compagnia di Claude Monet a Bordighera.

alle ore 10:30 ritrovo presso Villa Pompeo Mariani, Via Fontana Vecchia, 5

I luoghi che l’hanno incantato, gli edifici da lui immortalati, i punti di vista da lui prescelti.

Un viaggio nel tempo tra verità storiche, aneddoti e curiosità accompagnati da Carlo

Bagnasco, Presidente Fondazione Pompeo Mariani, nonché curatore della parte specifica su

Bordighera del catalogo della mostra monegasca dello scorso anno dedicata a Monet.

Costo 7€ a persona.

Aspettando la Befana presso Corso Italia dalle 10:00 alle 19:30

Il Villaggio della Befana offre un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia a

Bordighera. Il mercatino propone dolciumi e prodotti tipici della tradizione, mentre i

bambini potranno partecipare a laboratori, intrattenimenti e giochi dedicati. Un evento

pensato per tutta la famiglia.

Sabato 11 gennaio

Dalle 9:00 alle 16:00

Corso di guida E-MTB livello base con Istruttore F.C.I, by Supernatural

Prezzo: 90.00 € / persona

Max 6 persone

Prenotazione: +39 392 9097560 / info@super-natural.it

Domenica 12 gennaio

Dalle 9:00 alle 16:00

Corso di guida E-MTB livello intermedio con Istruttori F.C.I, by Supernatural

costo: 120.00 € / persona

Max 6 persone

Prenotazione: +39 392 9097560 / info@super-natural.it

Domenica 12 gennaio

Alle 16:30

MUSICA E SOLIDARIETÀ CON LA FAMILY BAND in Via Regina Vittoria, 4 presso l’Ex Chiesa

Anglicana

EVENTI IN CORSO

Dal 7 dicembre al 12 gennaio – Presepi int’i Carugi: Dalle ore 9.00 alle 18.00 – Borghetto San

Nicolò FINO AL al 6 gennaio – La Via dei Presepi: Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore

16.00 alle 19.00 – Centro storico

Dal 14 dicembre al 6 gennaio

La Via dei Presepi

Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 presso Centro storico

Dal 7 dicembre al 12 gennaio

Presepi int’i Carugi: Dalle ore 9.00 alle 18.00 – Borghetto San Nicolò

Fino al 12 gennaio

Presso UCD / ANPI Via Al Mercato, 8. Mostra fotografica “ATTIMI PER SEMPRE” Enzo

Giordano. Dalle ore 17 alle ore 19. Ingresso libero.

ALTRE ATTIVITA’

Ogni sabato mattina presso i Giardini del Palazzo del Parco, dalle 8:00 alle 13:00

Mercato degli Agricoltori di Campagna Amica – Prodotti ortofrutticoli e alimentari a km 0

Yoga con Benedetta Spada presso Centro Sociale Bordigotto, Bordighera Alta

Insegnante Yoga con formazione in nutrizione naturale e naturopatia, autrice di libri yoga e benessere, voce in

Radio 24 e Gazzetta dello Sport.

Lunedì ore 9:00 Ashtanga Yoga Gentile

Mercoledì ore 9:00 Immune Power Yoga

Giovedì ore 18:00 Yoga terapia

Sabato ore 11:30 Vinyasa Yoga Flow. Corsi in presenza o on-line

Per Info e prenotazioni:benedettaspada@gmail.com WhatsApp +39 351 84 31 658 www.benedettaspada.com

Yoga Pratica di Ashatanga – solo lezioni su prenotazione

Informazioni: Francesca 329 0487714

Laboratori teatrali individuali o in gruppo per adulti e ragazzi – Docente Dott.ssa Silvia Villa

ANPI, Via al Mercato 8 Info e iscrizioni: tel. 347 5446651 – 333 2866165

email villa.silviaannamaria@gmail.com – teatrodellaluna@hotmail.it

Yoga insieme presso Agrilunassa Yoga Studio, Strada Lunassa 10

Hata Yoga lunedì e giovedì ore 10:30

Yin Yoga lunedì e giovedì ore 18:00

Hata Vinyasa flow martedì e venerdì ore 18:00

Si tengono anche lezioni individuali e per gruppi.

Info: 391 3056443 – info@agrilunassa.com – federica.novelli@tiscali.it

Scuola di Teatro diretta da Giorgia Brusco

Sala Rossa Palazzo del Parco

Corsi per bambini da 8 anni e ragazzi da 13 anni

Info e costi: 393 1329581 – scuola@hicetnuncteatro.com

Museo Bicknell – Via Romana 39

Per le feste natalizie il Museo osserverà le seguenti giornate di apertura:

lunedì 23 e 30 dicembre dalle ore 9 alle 17; giovedì 2 gennaio dalle 9 alle 13; sabato 21, 28 dicembre e 4

Gennaio dalle ore 14 alle 17. Le visite guidate che partiranno con cadenza oraria, sono adatte ad ogni pubblico

ed età e possono essere svolte in lingua inglese o francese