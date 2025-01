Per il Giorno della Memoria, come ogni anno, l’Isral promuove attività rivolte alla cittadinanza e attività rivolte specificamente alla scuola.

Risorse per gli insegnanti:

– Nella sezione Risorse e Documenti del sito dedicata al Giorno della Memoria pubblichiamo materiali, documenti e testimonianze sullo sterminio e sulla deportazione con particolare attenzione agli eventi relativi alla provincia di Alessandria.

– La rivista online dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, ha pubblicato un dossier intitolato La didattica della Shoah, frutto della Summer School 2019.

– Il documentario Le deportazioni dal Piemonte, realizzato nel 2021 dalla rete degli Istituti Piemontesi; per l’Isral aveva partecipato Antonella Ferraris

– Il webdoc I conti con la storia. Le leggi razziali tra televisione e storiografia, di Leonardo Campus, ricercatore del VeDPH dell’Università Cà Foscari e autore di programmi televisivi, un viaggio interattivo nella memoria delle leggi razziali attraverso testi, video, infografiche, link. Il web doc riporta alla luce e rende accessibili al pubblico video di maestri come Sergio Zavoli, Liliana Cavani, Arrigo Levi, Enzo Biagi e testimonianze di Primo Levi, Nedo Fiano, Liliana Segre.

Attività per le scuole

Oltre alle conferenze di approfondimento per le scuole superiori, l’Isral propone per le scuole il progetto dedicato al Calendario Civile, con un laboratorio dedicato al 27 gennaio, Alessandria e la Shoah attraverso le Pietre d’Inciampo, replicabile in tutti i territori della provincia dove siano presenti le Pietre d’Inciampo.

Per ulteriori informazioni vedi il link dedicato, dove si trova anche la scheda di prenotazione, che si può inviare a didattica@isral.it

Ricordo che dal 27 gennaio al 28 febbraio sarà possibile visitare il Carro dei deportati, su prenotazione adidattica@isral.it: la visita è prenotabile sia dalle scuole sia dai cittadini interessati, e sarà condotta da Alberto Vardaro e Silvia Falcione, nostri operatori del Servizio Civile Universale.

Il 24 gennaio 2025 presso l’ITIS “Volta di Alessandria si terrà, per gli studenti dell’Istituto, lo spettacolo Storia di un uomo magro, liberamente tratto da IL FORNO E LA SIRENA di Giacomo Mameli scritto, diretto e interpretato da Paolo Floris, che sarà poi replicato a Novi Ligure il giorno seguente.

Eventi pubblici

Nella colonna di sinistra, il manifesto con gli eventi del Comune di Acqui Terme.

A Novi Ligure, il 25 gennaio si terrà la cerimonia dei lumi, a seguire, alle ore 21, presso il teatro Giacometti, lo spettacolo Storia di un uomo magro, liberamente tratto da IL FORNO E LA SIRENA di Giacomo Mameli scritto, diretto e interpretato da Paolo Floris, storia di Giacomo Palmas, un uomo magro e povero “che vive in un paese povero, con gente che vive in case povere, senza luce”. Magro… ma non troppo magro per partire e “andare a fare la guerra”. Magro ma non così magro per imbracciare un fucile e andare in Jugoslavia; una missione semplice, avevano detto, che però si trasforma presto in un inferno: neve e gelo con le scarpe di cartone a combattere una guerra persa in partenza. L’armistizio dell’8 settembre sembra ridare speranza. E invece Vittorio, sempre più magro, da soldato si trasforma in prigioniero di guerra. E dalla Jugoslavia viene portato in Germania. Storia di un uomo magro è la storia di un piccolo grande eroe italiano, sardo, magro, ma non così magro da essere bruciato in un forno dai tedeschi. Questa è la storia di un uomo magro che resterà vivo per due chili. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

Gli eventi di Novi sono descritti nella locandina a sinistra

Il programma della città di Alessandria, con le commemorazioni previste per il giorno 27 gennaio, si trova anch’esso nella colonna di sinistra.

A Casale Monferrato lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 17 , presso la Sala del Consiglio comunale sarà presentato Nazisti che amano i bambini, rappresentazione storica relativa all’esecuzione del 1941, da parte delle truppe naziste, in Ucraina di donne e bambini, uno dei primi episodi documentati della Shoah dei fucili, a cura di Mauro Bonelli.

Il 30 gennaio 2025, alle ore 16,30 presso la Biblioteca civica “Francesca Calvo”” Raccontare la Shoah ai ragazzi. Raffaella Romagnolo discute del suo libro “In fondo al buio”. L’incontro è aperto alla cittadinanza ed è anche un momento di formazione per gli insegnanti, cui verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’ultimo libro di Raffaella Romagnolo (Pelledoca Editore, 2024), destinato ai ragazzi sino ai 14 anni di età, racconta la storia di fuga e di salvezza di un ragazzo, Emanuele, ed ispirata ad una storia vera, scoperta dalla scrittrice durante le ricerche per Aggiustare l’Universo, il suo romanzo finalista al premio Strega. Con Raffaella Romagnolo discuteranno Paolo Ferrari (SidiDast Piemonte), Lia Giachero (rivista “Oltre”), Maria Maddalena Lombardi (ITIS “Ciampini – Boccardo”, Novi Ligure), Federica Roncati (Isral). Evento in collaborazione tra Isral e Biblioteca Civica “F.Calvo”.