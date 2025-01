Sono Elisa Ferraro e Paolo Bottino i vincitori dei Premi della Ricerca 2025, consegnati oggi, 23 gennaio, nella sede di Confindustria Alessandria in occasione dell’ultima giornata di celebrazioni di Sant’Antonio, patrono dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (AOU AL), da cui prende il nome il Presidio Civile.

Alla presenza del Direttore Generale dell’AOU AL, Valter Alpe, del Presidente di Confindustria Alessandria, Laura Coppo, del Presidente di Fondazione Viva, Carlo Volpi e dell’assessore del Comune di Alessandria Irene Molina, i vincitori hanno ricevuto una targa e un assegno simbolico, destinato a finanziare attività formative specifiche e le spese vive della ricerca, grazie a Confindustria Alessandria e Fondazione Viva, che hanno deciso di sostenere i premi con una generosa donazione a Solidal per la Ricerca.

La dott.ssa Elisa Ferraro è risultata la vincitrice del “Premio Confindustria – Monaco” per il miglior progetto di ricerca professioni sanitarie del comparto, in memoria di Maria Rosa Monaco, grazie allo studio “L’esperienza e il VIssuto dei CAregiver che si prendono cura dei propri familiari affetti da BPCO nei sei mesi dopo la dimissione ospedaliera: studio prospettico osservazionale qualitativo (VICA-BPCO)”.

Mentre il dott. Paolo Bottino si è visto assegnare il “Premio Fondazione VIVA -DAIRI for YOUNG” per il “Miglior Paper – articolo pubblicato nell’anno 2023, con affiliazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria o dell’ASL AL” grazie all’articolo intitolato “Application of a SARS-CoV-2 Antigen Rapid Immunoassay Based on Active Microfluidic Technology in a Setting of Children and Young Adults”.

Un grande plauso è andato a tutti i ricercatori che hanno candidato i propri progetti e paper, da loro presentati durante l’evento: Annalisa Priano, Dorotea Virginia Quassolo, Niccolò Simonelli, Monica Amelotti, Sarah Fraccarollo, Denise Di Donna, Marta Erculiani, Simone Tunesi, Alberto Miceli e Stefano Marasco.

Laura Coppo, Presidente di Confindustria Alessandria: «Se siamo qui, alla cerimonia di consegna di questi Premi della Ricerca, è proprio per ricordare ancora una volta quanto sia importante la ricerca collegata alla salute. Un bene che appartiene a tutta la cittadinanza: per cui sostenere e promuovere la realizzazione di questi progetti è espressione della decisa volontà di procedere in questa direzione».

Carlo Volpi, Presidente di Fondazione Viva: «Il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) rappresenta un valore aggiunto per il territorio ed è nostro compito fare in modo che più persone possibili possano conoscere e sostenere, così come abbiamo fatto noi, il lavoro che viene quotidianamente svolto nell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Sappiamo che questo momento rappresenta la fine di un anno ma anche l’inizio di uno nuovo: ci auguriamo pertanto che sia ricco di sfide e progetti come quelli presentati quest’oggi».

Luigi Benzi, Presidente della Provincia di Alessandria: «Questa giornata è la dimostrazione vivida di cosa significhi fare squadra: lavorare unitamente tra imprese e associazioni a sostegno della ricerca, perché sostenere la ricerca significa aumentare costantemente il benessere delle persone».

Luigi Castello, Delegato del Magnifico Rettore dell’Università del Piemonte Orientale (UPO) ai rapporti con l’AOU AL: «Come UPO crediamo molto nello sviluppo di una forte cultura universitaria del territorio e in particolare di Alessandria. La trasformazione e la consolidazione dell’Azienda Ospedaliera in Azienda Ospedaliero – Universitaria è frutto e sviluppo del lavoro intrapreso dal DAIRI, e momenti come quello di oggi rappresentano il potenziamento di questo importante percorso».

Valter Alpe, Direttore Generale dell’AOU AL: «L’evento di oggi permette ancora una volta di sottolineare un tema importante, ovvero quello di dare continuità al progetto che deve far capire alla cittadinanza cosa può diventare in prospettiva l’Ospedale di Alessandria. Il percorso di riconoscimento a Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) va a merito di chi ha insistito testardamente e ha lavorato sotto straccia negli anni: nel contesto, questo prossimo traguardo, che in realtà sarà un nuovo punto di partenza, è un patrimonio di tutta la provincia. Il territorio e l’intera comunità possono sostenere questo patrimonio tramite la diffusione della sua conoscenza».

Antonio Maconi, Direttore DAIRI e Commissario Straordinario per il riconoscimento a IRCCS dell’AOU AL: «L’opportunità di analizzare il resoconto di fine anno e le prospettive di quello nuovo in questa sede è un grande segnale: siamo debitori verso Confindustria Alessandria e Fondazione Viva, che finanziando questi Premi hanno scelto di sostenere la ricerca del DAIRI e di entrare a far parte della “cordata” di imprenditori che ha deciso di appoggiare il percorso per il riconoscimento a IRCCS. Un gesto per niente scontato».