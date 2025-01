Una delle strutture del settore più longevi presenti sul territorio. Parliamo dell’Agenzia immobiliare Domus di Bordighera che ha sede in via Vittorio Emanuele II al civico 181 la cui storia merita di essere raccontata perché dal 1966 si dedica con passione, professionalità e lungimiranza al mercato immobiliare e recentemente è stata premiata come una delle 20 migliori della Liguria.

La storia dell’Agenzia Immobiliare Domus inizia circa 58 anni fa, nel ponente ligure. La fondatrice, la giovane Alda non ancora maggiorenne, conosce la proprietaria di un’agenzia immobiliare ad Ospedaletti, l’agenzia “Bona”, e si occupa di vendere e affittare case ai residenti e a tutti quei turisti che si sono lasciati incantare dalla bellezza della Riviera dei Fiori. Da questa esperienza si pongono le basi che hanno portato alla creazione dell’Agenzia Immobiliare Domus. Alda inizia la sua avventura nella Agenzia Immobiliare della Signora Iolanda: ha talento, lavora con passione e dedizione come le hanno insegnato i suoi genitori. È giovane, determinata: va a visionare gli immobili da in vendita e in affitto a piedi con i clienti, che diventano sempre di più e sono sempre più soddisfatti. Apprezzano il suo modo di fare, le portano in regalo scatole di cioccolatini e buone mance. Ogni giorno è ricco di soddisfazioni presso l’Agenzia Immobiliare e Alda si impegna per fare sempre meglio, imparando nuove cose e acquistando competenze. La titolare dell’Agenzia Immobiliare, la Signora Iolanda, è la sua mentore: la iscrive ad un corso di dattilografia, le insegna il portamento, l’eleganza, come trattare con i clienti, come capire le loro esigenze e interpretare i loro desideri. Alda da ragazzina vivace e determinata si sta trasformando in una donna forte, competente e consapevole, pronta a spiccare il volo da sola. In una calda giornata d’estate, sempre sul litorale di Ospedaletti, Alda conosce poi quello che sarebbe divenuto suo marito, il grande amore della sua vita, il Signor Devia, allora studente in Medicina.

Alda ha il cuore in subbuglio: è felice e affitta una nuova casa ad Ospedaletti. È un’abitazione bella e grande ma l’affitto è alto e Alda pensa che un aumento di stipendio le farebbe comodo. A dirla tutta se lo merita anche – pensare che quando la Signora Iolanda era impossibilitata per un paio di mesi, ha gestito lei l’Agenzia Immobiliare da sola e ha venduto ben 12 appartamenti! – ma le cose non vanno come la giovane impiegata avrebbe sperato. La Signora Iolanda, infatti, si rifiuta categoricamente di concederle l’aumento. Alda allora capisce di essere arrivata ad un bivio nella sua vita lavorativa: è giunto il momento di scegliere. Un bel respiro, prende coraggio, apre la porta e Alda, che all’inizio degli anni ’60 aveva 21 anni, con il passo fiero e lo sguardo deciso se ne va. È forte, intraprendente (forse un po’ incosciente come solo lo sanno essere gli audaci). Ha un uomo che ama, degli amici speciali che la supportano: “Alda tu venderesti i frigoriferi agli eschimesi! Apriti un’agenzia tua!” le dicono quando comunica loro la decisione, sempre al mare, sul litorale della bellissima Riviera di Ponente. In davvero pochissimi giorni, Alda imprime una svolta eccezionale alla sua vita. Dispone tutto il necessario per preparare e sostenere l’esame che l’avrebbe abilitata alla professione, affitta un locale ad Ospedaletti e prosegue diritta per la sua strada. Nulla la smuove: non i timori, non le perplessità – a quei tempi infatti le Agenzie Immobiliari praticamente non esistevano. Nemmeno il marito della Signora Iolanda, che le chiede di tornare per il doppio dello stipendio la dissuade dal suo obiettivo. Alda in pochissimo tempo fonda la sua Agenzia Immobiliare: “Domus”, casa in latino.

Un termine che richiama la stabilità, l’appartenenza, ma che evoca anche un senso di famiglia e accoglienza. Gli anni successivi sono un tripudio per l’attività commerciale. È l’Italia del boom economico. Vengono costruite case belle, appartamenti spaziosi. Sono anni di ottimismo e di benessere economico. Le persone hanno improvvisamente bisogno di qualcosa in cui credere e la disponibilità economica per acquistare e affittare immobili di pregio nella splendida Riviera dei Fiori. Il tempo scorre inesorabile e arriviamo ai giorni nostri, tra abitazioni vendute e affittate e cantieri, che rappresentano vere storie di successi immobiliari. La Signora Alda e il Dottor Devia ogni giorno si impegnano a trasmettere la loro passione e la loro competenza alla figlia Fabia, che acquisisce sempre più sicurezza e dimestichezza, affiancata dalla sua preziosa collaboratrice Ada. Oggi hanno terminato la loro splendida avventura in Agenzia Immobiliare. Il testimone è passato alla figlia Fabia che, con l’ausilio dei figli la loro squadra tutta al femminile, offre un servizio di assistenza completo e internazionale per la compravendita e l’affitto di immobili di lusso situati nella zona compresa tra Sanremo e Bordighera.

“Siamo guidati da un innato amore per il nostro territorio e una costante ricerca dell’eccellenza – dicono all’Agenzia Domus – I nostri principi guida sono la professionalità, la precisione, la cura del cliente e la passione per le case, valori che nel tempo ci hanno accompagnato diventando la base della nostra cultura organizzativa. Attraverso ogni transazione immobiliare siamo depositari di storie, aspirazioni ed esigenze. Compravendite, affitti, locazioni, ogni attività è caratterizzata da cura, attenzione e competenza. La nostra attitudine va anche oltre, facendo della cantieristica un settore attraverso il quale valorizzare e promuovere la bellezza e la ricchezza del territorio: con progettazioni, costruzioni, ristrutturazioni e restauri abbracciamo l’essenza di ogni immobile, tramutandolo in uno spazio di sublime eleganza, equilibrio e funzionalità. Negli anni abbiamo collezionato diversi riconoscimenti, l’ultimo di cui siamo molto fieri lo abbiamo ottenuto quest’estate da Wikicasa.it, entrando a far parte delle migliori 20 agenzia immobiliari della Liguria.”