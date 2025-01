Diano Marina si conferma una realtà di eccellenza nel panorama culturale italiano, ottenendo per la terza volta consecutiva la qualifica di “Città che legge 24/25/26”. Questo importante riconoscimento, conferito dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) in collaborazione con l’ANCI, premia le Amministrazioni comunali impegnate nella promozione della lettura come strumento di crescita culturale e sociale.

Il rinnovo di questo titolo è il risultato delle numerose attività culturali portate avanti dal Comune dianese, fondate sul “Patto per la Lettura” siglato il 30 giugno 2022. Questa alleanza strategica coinvolge la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro”, la libreria “Il Pensiero di Firmino”, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e l’Istituto Scolastico Comprensivo di Diano Marina, uniti per promuovere l’amore per la lettura e la partecipazione attiva dei cittadini.

La Biblioteca Civica “A.S. Novaro”, cuore pulsante delle attività culturali della città, proseguirà il suo percorso con un ricco calendario di eventi e iniziative. Tra i progetti di punta, il “Maggio dei Libri”, dedicato alla promozione della lettura in tutte le fasce d’età, il tradizionale “Novaro Day”, e le celebrazioni in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con un focus sulla figura ispiratrice di Lidia Poët. Di rilievo anche gli incontri con l’autore che saranno attivati nel corso dell’anno presso la scuola secondaria di primo grado di Diano Marina e le rassegne letterarie estive quale parte elemento fondamentale per l’offerta turistico-culturale.

L’assessore alla Cultura, Sabrina Messico, ha commentato con soddisfazione: «Essere riconosciuti per il terzo anno consecutivo come “Città che legge” è un risultato che testimonia il nostro costante impegno nella diffusione della cultura e nella valorizzazione del nostro patrimonio letterario. La lettura non è solo uno strumento di crescita personale, ma anche un mezzo per rafforzare il senso di comunità. Continueremo a investire nella cultura e a lavorare insieme ai nostri partner per rendere Diano Marina un punto di riferimento per la lettura e la condivisione del sapere».