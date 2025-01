La Città di Imperia si prepara a celebrare la Festa della Polizia Locale, in programma lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 10.00, presso l’Expo Salso a Borgo Marina, nel giorno di San Sebastiano Patrono. La cerimonia si aprirà con la Santa Messa da Campo, celebrata da Don Alessandro Ferrua, alla presenza della Confraternita dei Santi Sebastiano e Rocco.

A seguire, i partecipanti potranno assistere alla proiezione di un video dedicato alla Polizia Locale. Dopo il saluto istituzionale da parte del Sindaco Claudio Scajola, il Comandante della Polizia Locale di Imperia, Alessio Moriano, darà lettura della relazione tecnica, illustrando nel dettaglio i risultati raggiunti e le attività svolte dal Corpo nel corso del 2024.

La cerimonia proseguirà con la consegna dei riconoscimenti agli operatori della Polizia Locale che si sono particolarmente distinti nell’esercizio delle loro funzioni. Infine, sarà reso omaggio agli agenti della Polizia Locale collocati a riposo nel corso dell’ultimo anno. L’evento è aperto al pubblico.

“Una Festa che in questa città non si è svolta per molto tempo e che, insieme al Sindaco Scajola, abbiamo recuperato negli ultimi anni, con un sincero apprezzamento da parte degli agenti del nostro Comando. Sarà un’occasione per sottolineare la dedizione e l’impegno di chi ogni giorno opera sul territorio al servizio della comunità e dare il giusto riconoscimento per il prezioso lavoro svolto dalla Polizia Locale di Imperia, che è testimoniato dai dati che verranno illustrati. Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa giornata di festa”, commenta l’assessore alla Polizia Locale, Antonio Gagliano.