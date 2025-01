Lunedì 27 gennaio alle ore 16.30 presso la Sala “Romita” del Comune di Tortona, si terrà un incontro per approfondire le criticità legate alla diffusione della “papilla japonica” nell’agricoltura. L’Accademia di Agricoltura d Torino, in collaborazione con il Comune di Tortona, la Confederazione Italiana Agricoltori Alessandria, Confagricoltura Alessandria e il Consorzio di Tutela dei Vini Colli Tortonesi, nell’ambito del progetto Erasmus+ “SOS Popillia”, presenterà i problemi derivanti dalla infestazione di “popillia japonica”, in espansione in Piemonte. Il programma prevede, dopo i saluti istituzionale dell’Assessore Fabio Morreale, gli interventi di: Enrico Gennaro, vice presidente Accademia di Agricoltura di Torino; Alberto Cugnetto, enologo viticolo, Accademia di Agricoltura di Torino; Giovanni Bosio, entomologo, collaboratore Settore Fitosanitario della Regione Piemonte.

Correlati