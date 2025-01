Il Comune di Tortona ha partecipato al bando l Bando “Bici in Comune” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute S.p.a. e l’ANCI.

Il Bando, aperto a tutti i Comuni d’Italia, ha come obiettivi di promuovere la mobilità ciclistica e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e sostenibile; riqualificare e garantire la sicurezza delle piste ciclabili esistenti, migliorando il tessuto delle infrastrutture ciclabili per renderle più sicure e accessibili a tutti; finanziare progetti relativi all’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi e promozionali, sostenendo iniziative che favoriscano la partecipazione comunitaria e la diffusione della cultura ciclistica, come eventi, gare, raduni e campagne di sensibilizzazione; promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando l’attività fisica quotidiana attraverso l’uso della bicicletta, contribuendo al benessere fisico e mentale dei cittadini e della comunità; favorire lo sviluppo del cicloturismo , incentivando il turismo sostenibile su due ruote, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico dei territori italiani e sviluppando economia locale.

Sulla base di queste premesse il Comune di Tortona ha realizzato un articolato progetto di ben 18 pagine intitolato “Dertona in bici” che prevede3 diverse linee di intervento. Potete visionare il progetto al link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2025/01/9771_Schema_Progetto_Derthona_in_Bici.pdf