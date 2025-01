Domenica 12 gennaio presso l’antica pieve della Chiesa Parrocchiale di Fabbrica Curone è stata celebrata da Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti, la Santa Messa in onore di Sant’ Antonio Abate, la cui tradizione e molto sentita in val Curone con la benedizione del sale.

In collaborazione con il Sindaco De Antoni e l’intera Amministrazione Comunale si è svolta anche la Giornata della legalità per sensibilizzare la popolazione sul tema così attuale e delicato delle truffe perpetrate agli anziani.

Come relatore il Maggiore CC Bellotti di Tortona e il Maresciallo CC di San Sebastiano Curone Lamanna.

Erano presenti molte autorità civili e militari: l Assessore Regionale Bussalino, il Presidente della Provincia Benzi, l ex Governatore della Regione Piemonte Cota, il Senatore Pianetta e l onorevole Sozzani, i Sindaci di Montacuto e di Borghetto Borbera.

Al termine un rinfresco per tutti i presenti e un gradito omaggio a tutti i bambini che frequentano la Comunità Pastorale dell’ Alta Val Curone ha concluso nel migliore dei modi questo tempo di Natale nella festa del Battesimo del Signore Gesù.

Don Augusto Piccoli