“Sono sconcertato dalla morte per accoltellamento di un diciannovenne avvenuta nella stazione di Tortona a seguito di una rissa. Bisogna ringraziare e le forze dell’ordine per il loro lavoro e per aver già fermato un sospettato, ma il problema delle baby gang sta diventando tragico. Colpisce che il fenomeno non si fermi a Torino, una grande città, ma arrivi anche in comuni come quello di Tortona dove la vita dovrebbe essere più a misura d’uomo. E’ necessaria una attività puntuale e strategica nelle scuole e in tutti quei quartieri più problematici delle nostre Città”. Allo stesso tempo sosteniamo con forza questo governo affinché porti avanti nuovi e stringenti decreti sulla sicurezza. Ad affermarlo il consigliere regionale alessandrino Davide Buzzi Langhi.

