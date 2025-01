Venerdì 7 febbraio alle ore 17, nella sala del Consiglio Comunale di Alessandria, si terrà il primo di un ciclo di appuntamenti che hanno come obiettivo analizzare il lavoro di trasformazione che conduce una città a diventare “città universitaria”. L’incontro, dal titolo “Alessandria e le Università – Verso una città universitaria”, nasce proprio dall’esigenza di confrontarsi su un cammino comune che la città ha iniziato a percorrere insieme agli atenei del territorio e che sta rendendo Alessandria sempre più interessante per studenti e stakeholders. L’appuntamento vedrà l’assessora ai Rapporti con le Università Irene Molina confrontarsi con le sue omologhe al Comune di Parma e di Pavia – le assessore Chiara Vernizzi e Alessandra Fuccillo – per analizzare temi fondamentali quali servizi agli studenti, residenzialità, impatto sul territorio. L’evento – moderato da Luca Ferraris, presidente della commissione consiliare Cultura e Istruzione – sarà aperto dal sindaco Giorgio Abonante e vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei dipartimenti di UPO e del Conservatorio, oltre che di rappresentanti degli studenti che introdurranno il loro fondamentale punto di vista.

“Confrontarsi con città come Parma e Pavia, sedi di atenei storici, è un passaggio importante per chi, come noi, sta consolidando un percorso per diventare città universitaria – afferma l’assessora Irene Molina –. Quello di offrire servizi sempre più in grado di attirare gli studenti è un obiettivo alla nostra portata e va perseguito studiando modelli vincenti che possono essere replicati, con gli opportuni adeguamenti. Questo ciclo di incontri va nella direzione giusta, cioè quella di prepararci a una trasformazione storica per Alessandria. L’apertura di nuovi corsi di studio, la costruzione del campus ci portano a riflettere su quale sarà il modello migliore di città universitaria da adattare alle esigenze peculiari del nostro territorio. Ecco perché un confronto con due delle città universitarie più famose del nord Italia può diventare uno stimolo interessante di confronto”.