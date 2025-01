Volpedo – Un anziano si aggira in stato confusionale per il paese. Un passante avvisa i Carabinieri della locale Stazione, ma nel frattempo lo perde di vista. Iniziano le ricerche, con la pattuglia che si mette sulle tracce dell’uomo, percorrendo vie e vicoli per circa un’ora fino a rintracciarlo. L’anziano è infreddolito e inizialmente non è in grado di fornire indicazioni utili all’identificazione. Poi, grazie ai documenti che ha con sé, i Carabinieri riescono a dargli un nome. Ha 93 anni e vive in provincia di Pavia, da dove si è allontanato a piedi, percorrendo oltre venti chilometri. I Carabinieri cercano i familiari e riescono a mettersi in contatto con il nipote, a sua volta impegnato nelle ricerche da oltre cinque ore nella zona di Voghera. Nel frattempo, l’anziano viene soccorso dal personale del 118 che ne constata le buone condizioni generali di salute e dai Carabinieri che lo ristorano fino all’arrivo del nipote, che può finalmente riabbracciare l’anziano e ricondurlo a casa.

FOTO DI REPERTORIO