San Bartolomeo al Mare, sabato 1, domenica 2 e lunedì 3 febbraio 2025 dalle ore 8 alle 19

Tradizionale Fiera della Candelora 2025 e 24^ edizione Arti & Sapori della Rovere

La Fiera della Candelora si svolge a San Bartolomeo al Mare a partire dal XVII secolo e torna anche quest’anno in tutto il suo folklore e allegria, da sabato 1° febbraio a lunedì 3 febbraio 2025.

Quello della Fiera è sempre stato un appuntamento che storicamente rappresentava, per gli

abitanti della costa e delle vallate, il momento di passaggio tra il termine della stagione

olivicola e i preparativi per i raccolti primaverili.

Un evento di fondamentale importanza economica, in cui si stipulavano contratti di vendita ed esportazione dell’olio (la figura del Notaio era una presenza richiesta e fondamentale), si acquistavano alberi da frutto, sementi, animali da lavoro e d’allevamento. La festività religiosa del 2 febbraio era, ed è, il fulcro attorno al quale ruotava la Fiera. L’atmosfera rimandava all’inizio dei riti di purificazione legati ai cicli della natura, inframmezzati dall’allegria del Carnevale, prima della lunga Quaresima che preannunciava la fine dell’inverno. Ma la Fiera era soprattutto un’occasione per entrare in contatto con persone dei paesi vicini e lontani, socializzare, scambiare idee e informazioni, stringere amicizie e formare nuove famiglie. Un momento fondamentale nella formazione del tessuto umano del nostro passato che vogliamo far rivivere anche in questa edizione che propone Artigianato, Sapori, Piante e fiori, Hobbistica, Street food & Live Music, Laboratori e Attività didattiche, Zootecnia/Animali e Trekking urbano.

L’edizione di quest’anno vedrà anche la partecipazione del MUSEO CIVICO DEL LUCUS

BORMANI di Diano Marina, con proiezioni e laboratori divertenti e istruttivi che ci riporteranno a tempi ancora più lontani, quando il nostro territorio era calcato dai sandali degli antichi legionari romani.

Tre giorni di allegria, socialità e… buoni affari, tra Sacro e profano, nella Fiera più attesa

dell’anno. Vi aspettiamo!

Sabato 1 febbraio



Battesimo della sella a cavallo

Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 nell’uliveto adiacente al cortile della

Scuola Primaria Alba Filipponi, Via al Santuario, 18. Con Gli amici del Cavallo di Diano Marina.

Stand del MUSEO CIVICO DEL LUCUS BORMANI di Diano Marina

ore 10.00 proiezione di brevi video su diversi argomenti collegati alle tematiche della viabilità

nel mondo romano, la mansio, l’esercito e a quanto le vie di comunicazione fossero cruciali per l’espansione dell’Impero.

ore 15.00 – laboratorio didattico della durata di 20 minuti “In viaggio coi romani”.

Il laboratorio, aperto a tutti, racconterà chi erano i principali tipi di viaggiatori al tempo

dell’antica Roma, passando dai legionari ai mercanti, scoprendone le abitudini, gli abiti e i

bagagli.

ore 16.00 – laboratorio didattico della durata di 20 minuti “Il mondo dei soldati romani”.

Tramite ricostruzioni e corredi, il laboratorio permetterà di raccontare, far toccare con mano e

sperimentare ai visitatori i vari componenti dell’equipaggiamento di un legionario romano.

Trekking urbano della Candelora 2025

In occasione della tradizionale Fiera della Candelora, vi invitiamo a scoprire il territorio di San

Bartolomeo al Mare insieme ad una guida ambientale escursionistica, che attraverso itinerari di trekking urbano ci farà scoprire gli angoli nascosti del nostro comune, le sue borgate, i nuovi ed antichi coltivi ed una natura che inizia a risvegliarsi e fiorire grazie al clima mite della Riviera dei Fiori.

Evento gratuito a posti limitati, con ritrovo alle ore 14:30 presso Torre Santa Maria; iscrizione

obbligatoria nei giorni precedenti.

Informazioni e iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 3476006939 (Whatsapp o Telegram)

Dati Tecnici: Distanza: 8,5Km – Dislivello: 200m – Durata: 3 ore

Difficoltà Facile: il percorso si svilupperà su strade urbane, mulattiere e strade sterrate.

Abbigliamento consigliato: scarpe adatte per camminare su mulattiere, sentieri e terreno

sconnesso, all’occorrenza bagnato.

Per i più piccoli, le fiabe in compagnia dell’asinella Margherita e della Maestra Bianca, dell’Asineria del Ciapà, con la sua Bibl-io-Margherita.

Domenica 2 febbraio

Battesimo della sella a cavallo

Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 nell’uliveto adiacente al cortile della

Scuola Primaria Alba Filipponi, Via al Santuario, 18. Con Gli amici del Cavallo di Diano Marina.

dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 16.00, nel Cortile della Scuola Primaria Alba

Filipponi, Via al Santuario, 18

“I fuochi sacri nella storia della Candelora: Brigantia e Imbolc, le origini profonde di

una tradizione antica”

Laboratorio per la realizzazione del braccialetto di Brighid, la dea del fuoco dei fabbri a cura di Carlo.

Stand del MUSEO CIVICO DEL LUCUS BORMANI di Diano Marina

ore 10.00 proiezione di brevi video su diversi argomenti collegati alle tematiche della viabilità

nel mondo romano, la mansio, l’esercito e a quanto le vie di comunicazione fossero cruciali per l’espansione dell’Impero.

ore 15.30 – laboratorio didattico della durata di 20 minuti “Il mondo dei soldati romani”.

Tramite ricostruzioni e corredi, il laboratorio permetterà di raccontare, far toccare con mano e

sperimentare ai visitatori i vari componenti dell’equipaggiamento di un legionario romano.

Per i più piccoli, le fiabe in compagnia dell’asinella Margherita e della Maestra Bianca, dell’Asineria del Ciapà, con la sua Bibl-io-Margherita.

Lunedì 3 febbraio

Battesimo della sella a cavallo

Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 nell’uliveto adiacente al cortile della

Scuola Primaria Alba Filipponi, Via al Santuario, 18. Con Gli amici del Cavallo di Diano Marina.

Per i più piccoli, le fiabe in compagnia dell’asinella Margherita e della Maestra Bianca, dell’Asineria del Ciapà, con la sua Bibl-io-Margherita.

Tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 17, in piazza del Santuario della Rovere, potremo

apprezzare l’intrattenimento musicale di Paolo Bianco.

——

Calendario Sacro del Santuario Diocesano Nostra Signora della Rovere

Celebrazioni per la Festa di Nostra Signora della Rovere

Venerdì 24 Gennaio – Sabato 1 Febbraio – Novena

ogni sera alle ore 16.00: Esposizione, S.Rosario e Benedizione

ore 17.00: S. Messa

Domenica 26 Gennaio

Ore 9.30 S. Messa -11.00 S. Messa (in latino)

ore 15.30: S. Rosario e Processione

Ore 17.00 S. Messa

Sabato 1 Febbraio

ore 17.00: S. Messa con benedizione delle candele

Domenica 2 Febbraio (giorno della festa)

SS. Messe: ore 8.oo, 9.00, 10.00, 11.30 (in latino) 15.30 e 17.00.

Lunedì 3 Febbraio

SS. Messe: ore 8.oo, 9.00, 10.00, 11.30 (in latino) 15.30 e 17.00.

A tutte le S. Messe benedizione della gola

Martedì 4 Febbraio

Ore 17.00 S. Messa a suffragio di tutti i devoti defunti e di tutti i parenti dei fedeli del

Santuario.