Il Comune di Diano Marina sta per inaugurare un nuovo ciclo dei “Venerdì della Conoscenza”, iniziativa culturale che si propone di esplorare i profondi cambiamenti tecnologici, sociali e ambientali che stanno trasformando il mondo contemporaneo. Questa terza edizione, che gode del patrocinio della Regione Liguria, si concentra sulla relazione tra l’Homo Sapiens, la natura e le nuove tecnologie, con particolare attenzione al ruolo della conoscenza nell’affrontare le sfide globali.

Il ciclo di incontri – organizzato con il coordinamento del Prof. Ezio Andreta – sarà arricchito da interventi culturali, che introdurranno riflessioni profonde e prospettive innovative grazie al programma ideato dal Comitato scientifico. Confermato anche quest’anno il grande interesse da parte dei più giovani, dimostrato dalla partecipazione del Liceo G.P. Vieusseux di Imperia, dell’Istituto Istruzione Superiore G. Ruffini di Imperia e dell’Università degli Studi di Genova, che coinvolge anche il polo universitario di Imperia.

L’incontro inaugurale – fissato per venerdì 17 gennaio alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina – è dedicato al tema dell’interfaccia macchina-cervello, dell’intelligenza artificiale e della coscienza collettiva. Una discussione che affronta questioni fondamentali: fino a che punto le macchine possono “pensare”? Come la tecnologia sta ridefinendo la nostra comprensione di intelligenza e coscienza?

I relatori del primo appuntamento del 2025 saranno Mario Rasetti e Massimo Polidoro, con la moderazione di Ezio Andreta. Mario Rasetti è Professore emerito e figura di spicco nel panorama scientifico internazionale, ha dedicato la sua carriera alla fisica teorica e all’intelligenza artificiale. Fondatore della Fondazione ISI e presidente del CENTAI, Rasetti è un pioniere nel campo della ricerca avanzata sull’intelligenza artificiale. La sua esperienza offre una prospettiva unica sul modo in cui le tecnologie stanno cambiando le dinamiche della conoscenza e del pensiero umano. Massimo Polidoro è giornalista, divulgatore, scrittore e coinvolgente storyteller. È tra i principali esperti internazionali di fatti misteriosi e psicologia dell’insolito, che racconta sulla carta, in tv, sui social e da qualche tempo anche in teatro. Ha contribuito a fondare insieme a Piero Angela, Margherita Hack e Umberto Eco il CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), di cui è Segretario. Esperto di ricerca e innovazione con una lunga carriera internazionale, Ezio Andreta guiderà il dibattito con competenza, facilitando un dialogo ricco e accessibile a tutti i partecipanti.

L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa – fissata per giovedì 9 gennaio 2025 alle ore 12:00 nella Sala Consiliare del Comune di Diano Marina – in occasione della quale sarà dettagliato il programma del ciclo di conferenze. Al primo appuntamento seguiranno infatti altri sei incontri, caratterizzati da tematiche che spaziano dalla comunicazione all’ambiente, passando per salute e sistema socio-economico, per comprendere meglio i cambiamenti profondi che stanno trasformando radicalmente la nostra vita. Tutti gli incontri potranno essere seguiti in diretta streaming al link: https://dianomarina.consiglicloud.it/home.

“È nostro dovere stimolare la riflessione e la consapevolezza sui temi cruciali che riguardano il nostro futuro” afferma il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. “Questa iniziativa rappresenta un’occasione per accrescere la conoscenza collettiva e affrontare con fiducia e intelligenza le sfide poste dall’evoluzione tecnologica e ambientale. Ringrazio i relatori, il Comitato scientifico, la Regione e tutti coloro che contribuiscono a questo progetto ambizioso”.

“Credo fortemente che la cultura sia uno strumento fondamentale per superare paure e incertezze” aggiunge l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico. “I Venerdì della Conoscenza offrono a tutta la comunità la possibilità di comprendere meglio il mondo che cambia, avvicinando la scienza e il sapere a un pubblico sempre più ampio. Sono particolarmente orgogliosa della qualità dei relatori, dell’entusiasmo dei ragazzi, della partecipazione dei docenti e della varietà dei temi trattati. Invito tutti a partecipare numerosi per cogliere questa straordinaria opportunità di crescita personale e collettiva”.