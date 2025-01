L’Istituto Comprensivo “Tortona B”, con il patrocinio del Comune di Tortona, ha dato inizio ad un nuovo ciclo di incontri/dibattiti, avente come filo conduttore il tema dell’Educazione alla salute dei più giovani e di un loro sano stile di vita.

Nella prima Conferenza di giovedì 19 dicembre “ CHI SI FERMA E’ PERDUTO! L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICA PER BENESSERE E PREVENZIONE”, la dott.ssa M. Cristina Ottone (Specialista in Ortopedia, Presidente Lions International Tortona Castello) ha affrontato il problema delle deformità vertebrali nei bambini e negli adolescenti, diventato nel corso degli anni sempre più importante. Non conoscendo le cause della maggior parte delle scoliosi, non è possibile fare una prevenzione primaria. L’unica prevenzione possibile è riconoscere precocemente la malattia, individuare le forme evolutive e bloccarle nel loro divenire.

A cosa prestare attenzione e quando rivolgersi allo specialista in ortopedia pediatrica della colonna?

«La scoliosi idiopatica dell’età evolutiva, più frequente nelle femmine,- spiega la dott.ssa – è una delle patologie ortopediche che può presentarsi nel bambino o adolescente in diverse fasi della vita. L’adolescenza è l’età più critica per lo sviluppo della colonna vertebrale in cui prestare più attenzione ad alcuni segnali nella postura dei propri figli durante la fase di crescita, come ad esempio un’alterazione dell’altezza delle spalle, delle scapole o della forma dei fianchi, oppure uno squilibrio del tronco verso un lato del corpo. La prevenzione è importante per individuare precocemente asimmetrie che possono essere correlate a una scoliosi in fase iniziale; risulta quindi fondamentale intervenire al momento giusto con il trattamento giusto (siamo in fase di crescita rapida) per prevenire l’evoluzione della scoliosi».

La Scuola rappresenta un ambito prioritario e privilegiato in termini di prevenzione e promozione della salute: adottare fin da bambini corretti stili di vita e fare propri i principi della ‘buona salute’ rappresentano la migliore prevenzione delle malattie croniche e invalidanti. È a questo scopo che, dalla prossima primavera, l’Istituto Comprensivo Tortona B aderirà al progetto di Screening per la diagnosi della scoliosi, promosso da Lions International Tortona Castello, dove la valutazione di uno specialista, effettuata secondo i protocolli di screening definiti a livello internazionale, potrà rivelarsi un utile strumento preventivo, sia per dissolvere possibili preoccupazioni sia per proporre approfondimenti in caso di un potenziale problema.

Il ciclo di conferenze riprenderà il prossimo febbraio dove personale specializzato, impegnato in prima linea nella promozione del benessere personale e della collettività, via via si avvicenderà fino a maggio con l’obiettivo di dar modo alla scuola, e non solo alle istituzioni sanitarie, di essere il punto di partenza di un’educazione che orienti l’individuo alla tutela di se stesso sin dagli anni della giovinezza.

Consapevoli del fatto che giovani in buona salute imparano meglio e hanno migliori opportunità di mantenerla nel corso della vita, si ricorda che la partecipazione agli incontri è gratuita e che l’invito, viste le tematiche affrontate, è rivolto in particolar modo alle famiglie e agli insegnanti ai quali, al termine del Progetto, sarà anche rilasciato un attestato valido come formazione del personale della scuola.

A cura di Carla Cremante, docente presso l’ I.C. Tortona B.