I bambini in mezzo al verde nel parco del Castello di Tortona: molto apprezzata la nuova location. Se né parlato nei giorni scorsi durante la riunione della Commissione Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Tortona, presieduta dal Consigliere Nicolò Castellini.

All’ordine del giorno il punto sui servizi educativi erogati dal Comune, in particolare i doposcuola “Casa dei bambini” (per gli alunni della scuola primaria) e “Mediamente” (per gli studenti delle secondarie di primo grado) che da quest’anno sono stati trasferiti nella struttura dello Chalet Castello: l’immobile era già stato utilizzato durante i mesi di giugno e luglio per ospitare il Centro Estivo comunale, riscuotendo notevole apprezzamento anche in termini di numero d’iscritti, sostenendo la scelta della precedente Amministrazione di farne la sede del polo dei servizi educativi cittadini, portata avanti dall’attuale Giunta. Al momento gli iscritti sono in linea con gli anni precedenti, dimostrazione che la nuova collocazione che riguarda gli alunni di tutti i plessi scolastici è stata assorbita senza “traumi”. La ricollocazione permette inoltre di garantire una proposta educativa uniforme, superando logiche legate alle differenze della scuola di appartenenza in un contensto che, soprattutto nel periodo primaverile, offrirà anche maggiori opportunità per attività all’aria aperta e legate all’educazione ambientale.

Si è poi parlato di PCTO ovvero i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ovvero i progetti di “alternanza scuola-lavoro” che coinvolgono gli studenti delle superiori: il Comune di Tortona da sempre partecipa a queste inizaitive e, allo stato attuale sono ogni anno una ventina gli alunni (dieci provenienti dal Liceo Peano e dieci dal Marconi-Carbone) che trascorrono le ore di “lavoro” presso gli uffici comunali, dislocati in diversi uffici.

In ultimo si è parlato di politiche giovanili e l’Assessore Anna Sgheiz ha anticipato alcune novità: martedì 12 dicembre alle ore 17 presso la Biblioteca Civica saranno infatti presentati i risultati della “ricerca-azione” sul mondo giovanile avviata ormai un anno fa dal Comune; contemporaneamente, sempre nei locali della Biblioteca sarà inaugurato il nuovo sportello Informagiovani, strumento utile per l’orientamento scolastico e formativo, per il supporto alla ricerca di un lavoro, per ottenere informazioni su event e opportunitò del territorio e sulle attivita del Comune rivolte ai giovani.

Nella foto da sinistra il presidente della Commissione Nicolò Castellini, l’assessore Anna Sgheiz e il dirigente del settore Servizi alla Persona e alla Comunità Corrado D’Andrea