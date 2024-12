Con il nuovo “Concerto 3D (canzoni di Donne,

D’amore, D’amicizia)” il 7 Dicembre ore 21:00, torna a

Novi Ligure presso il Teatro Paolo Giacometti (zona

circolo Ilva)il gruppo musicale D.O.C. per una serata

organizzata con gli amici dell’associazione DI.A.PSI.

odv (ass.difesa malati psichici)e l’intero ricavato sarà

devoluto all’associazione

I D.O.C. sono una band di amici appassionati di musica d’autore

che da anni hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte di fronte a

chi ha bisogno di una mano e di tradurre in musica impegno e

attenzione per il prossimo.

La loro nuova avventura musicale è il “Concerto 3 D”, che riunisce

come sempre una selezione della migliore musica d’autore ispirata

in questa occasione alle canzoni che parlano di Donne, D’Amore e

D’Amicizia, valori fondamentali e senza tempo.

La canzone d’autore nei suoi aspetti di poesia e di passione civile

sarà quindi il tema prevalente del concerto, e la musica ancora una

volta sarà il veicolo di un messaggio trasversale che viaggia nel

tempo e raggiunge luoghi e popoli lontani e vicini per raccontare

tradizioni e stati d’animo, superando conni, denunciando pregiudizi

e conitti, con un solo obiettivo: portare messaggi di amore e

speranza con una straordinaria forza espressiva.

Il concerto prevede una serie di brani memorabili tratti dal

repertorio di Paolo Conte, Lucio Dalla, Ed Sheeran, Simon &

Garfunkel, Roberto Vecchioni, Zucchero… e alcuni medley

interamente dedicati a Lucio Battisti, Rino Gaetano e, per un

doveroso ricordo a 25 anni dalla sua scomparsa, un omaggio nale

dedicato a Fabrizio De André.

Buona musica, riessioni profonde e apertura verso il prossimo

devono però tradursi in un gesto concreto, e questo i D.O.C. lo

hanno ben presente: il concerto infatti sarà ad ingresso libero (no

ad esaurimento dei posti disponibili) ma a tutti sarà richiesta

un’offerta libera e tutto il ricavato della serata sarà devoluto

all’associazione DI.A.PSI.odv (ass.difesa malati psichici) , una realtà

fondamentale del nostro territorio che non si può non aiutare,

costituita da molti anni per la ricerca sempre attiva a trovare nuove

cure sempre più efcaci.

La Band dei D.O.C. è formata da:

Marco Borgarelli (Basso)

Maurizio Carega (Chitarra, Voce)

Gianni Casarollo (Chitarra, Percussioni, Voce)

Vittorio Gastaldi (Batteria

Paolo Giordano (Chitarra, Voce, Armoniche

Stefano Moressa (Tastiere, Voce)

Salvatore Sanna (Chitarre, Voce

Marcello Pernecco (Tecnico Immagini)

Dario Sanna (Tecnico Immagini)