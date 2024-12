La segnalazione arriva da alcuni lettori che questa mattina, martedì 31 dicembre, si sono trovati in forte difficoltà mentre percorrevano diverse strade del Tortonese ed in particolare quelle della val Curone da Monleale fino a San Sebastiano e Fabbrica, come potete vedere dalle immagini che pubblichiamo.

Il ghiaccio ha fatto anche rovesciare un camion sulla carreggiata col pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona.

I nostri lettori si domandano se la Provincia abbia provveduto a spargere il sale e se lo ha fatto se fosse in maniera sufficiente o meno.

Di seguito altre immagini