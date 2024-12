Nei giorni scorsi RFI Rete Ferroviaria Italiana ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento volta all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento sulle aree occorrenti ex art. 11 del DPR 327/2001 e s.m.i. e alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. nell’ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica del Quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona – Voghera.

Il progetto era stato già presentato da RFI nell’ambito del dibattito pubblico con uno specifico incontro a Tortona il 26 ottobre 2022 con l’obiettivo di migliorare i collegamenti fra Genova e Milano sulla tratta europea Genova – Rotterdam.

In merito all’avviso di avvio del procedimento sono stati indicati i soggetti interessati dall’intero piano particellare, senza distinguere le diverse categorie di aree e fabbricati interessati dalla procedura per la dichiarazione di pubblica utilità. In particolare una categoria compresa nell’avviso è rappresentata da un numero di edifici che risultano “ricettori di emissioni acustiche” e che sono attenzionati nel progetto; sulla tratta cittadina sono previsti interventi di mitigazione ambientale.

Per le altre aree situate in una fascia immediatamente a ridosso dell’attuale linea ferroviaria Tortona Voghera alcune saranno soggette ad occupazioni temporanee per l’esecuzione delle opere e per i depositi temporanei delle terre da scavo, mentre altre saranno soggette a vincolo per esproprio finalizzato all’acquisizione degli spazi necessari ai nuovi binari (si tratta perlopiù di aree adiacenti all’attuale massicciata ferroviaria e comunque in fascia di rispetto alla ferrovia stessa).

I cittadini coinvolti nel progetto, hanno la possibilità di visionare il progetto entro il 20 gennaio 2025 per capire come la loro singola proprietà sarà coinvolta, recandosi – previo appuntamento telefonico al 3346833009 o via email mazzia@italferr.it – nella sede di Italferr, in via Scasellini 14 a Milano.

Ufficio Stampa Comune di Tortona