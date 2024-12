Scajola infame per te ci sono le lame”. Questa è la frase comparsa il giorno di natale su un muro della frazione Castelvecchio di Imperia.

La circostanza è stata riferita dall’ex ministro e sindaco di Imperia in occasione della conferenza stampa di fine anno che ha prodotto anche l’immagine della scritta. La questura di Imperia ha avviato un’indagine, nel frattempo giungono messaggi di solidarietà al primo cittadino.

«Condanno con la massima fermezza le minacce e le scritte apparse sui muri di Castelvecchio contro il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che rappresenta un attacco non solo a un amministratore, ma a tutte le istituzioni democratiche che lavorano per il bene della collettività. Esprimo piena solidarietà a Claudio Scajola, certo che saprà affrontare questa vicenda con la determinazione e il senso di responsabilità che lo contraddistinguono». Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“Un atto grave frutto di un clima di violenza verbale che deve essere condannato con determinazione da tutte le forze politiche e sociali. Non si può tollerare che il dissenso si trasformi in intimidazione”. Così l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

“Regione Liguria continuerà a sostenere i sindaci nel loro lavoro sul territorio – conclude l’assessore Marco Scajola – impegnati ogni giorno a lavorare per tutelare la sicurezza e la serenità delle nostre comunità”.

Condanno con fermezza il vile gesto intimidatorio rivolto al sindaco di Imperia, l’on. Claudio Scajola. La scritta minatoria comparsa su un muro della città, accompagnata dal simbolo falce e martello, di chiara matrice ideologica, è un gesto grave, inaccettabile e che mina la nostra democrazia. Un richiamo a un passato di violenza e lutti, che non può quindi trovare spazio nella società odierna. A questo punto mi auguro che le forze politiche non solo prendano le distanze, ma condannino pubblicamente tale gesto. La mia solidarietà va al sindaco, l’on. Claudio Scajola, con il quale continueremo a collaborare per difendere e promuovere i valori democratici”.

Lo dice in una nota Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria.