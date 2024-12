La notte tra il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025, per chi sarà a Casale Monferrato, offrirà una variegata scelta su come accogliere il nuovo anno potendo optare per una serata all’insegna dei festeggiamenti in piazza oppure il tradizionale concerto nella splendida cornice del Teatro Municipale.

Il Sindaco Emanuele Capra commenta: “L’offerta del Capodanno casalese è ampia e capace di soddisfare le esigenze e i gusti di tutti. Dalla festa in piazza tra musica e divertimento con un grande evento per iniziare insieme il 2025 all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, all’elegante serata del Teatro Municipale che offre un concerto in attesa del nuovo anno con la grande musica classica: un appuntamento suggestivo e piacevole in una cornice storica e di eccelsa bellezza. La nostra città continua a dimostrarsi un contesto ricco e attraente sia per i nostri concittadini che per i numerosi turisti che animano la nostra città”.

Dalle ore 22,00 e fino alle 1,30 il Mercato Pavia, in Piazza Castello, sarà il luogo dove accogliere il nuovo anno all’insegna dello spettacolo e della musica contemporanea. La serata partirà con Luca Ficaldi e la consolle dj Luciano Tirelli di Radio Gold e la sua musica e animazione in compagnia dei successi di tutti i tempi. Alle ore 23,15 sarà l’ora della prima parte del concerto tributo agli 883 della band “NACN – Niente Altro Che Noi” gruppo tributo ufficiale a Max Pezzali e 883. Dalle ore 23,55 sarà sul palco l’Amministrazione Comunale per gli Auguri a tutti i presenti e dalle ore 00,05 riprenderà il concerto fino alle ore 1,00 quando dj Tirelli riprenderà le redini della serata con la sua proposta musicale. L’ingresso all’evento, dalle ore 20,00, sarà gratuito, fino ad esaurimento posti. Nell’area dedicata all’evento saranno vietati: bottiglie di vetro e Lattine, fuochi d’artificio, petardi, oggetti contundenti e atti ad offendere.

Al Teatro Municipale, invece, dalle ore 22,00 si potrà attendere il 2025 in compagnia della musica classica proposta dalla Monferrato Classic Orchestra diretta da Alan Freiles Magnatta. Al termine del concerto, che registra il tutto esaurito, tutti i presenti potranno festeggiare brindando con lo spumante e gustando il panettone offerto per l’occasione. Il programma prevede: Offenbach/ Binder, Orfeo all’inferno ouverture completa, J. Strauss, Feuer fest, polka francese, J. Sibelius, Finlandia, J. Strauss, Unter donner und blitz polka schnell, J. Strauss, Kaiser walzer, P. Mascagni, Silvano, Barcarola, J Strauss II, Sul bel Danubio blu, J. Strauss sr, Radetzky Marsch.

I biglietti per l’evento sono prenotabili online sul portale Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati dello stesso circuito, oppure al botteghino del Teatro (apertura 1 ora prima dell’inizio del concerto) la sera dello spettacolo.

I prezzi dei biglietti sono: per platea e palchi 36 € intero, 28 € per gli under 30 e 16 € per i giovani tra gli 0 e i 18 anni; per il loggione 28 € il biglietto intero e per gli under 30, 16 € per gli spettatori tra gli 0 e i 18 anni.