A Dolceacqua il clima festivo è già nell’aria e l’Amministrazione comunale è pronta a presentare il calendario delle manifestazioni natalizie.

Si è cominciat oggi, domenica 8 dicembre dalle ore 09:00 in Piazza Mauro con il mercatino di Natale, Canti di Natale accompagnati all’arpa celtica con “Elena, l’elfo cantastorie” e laboratori con materiali di riciclo e creazioni di decorazioni natalizie.

A seguire, sabato 21 dalle ore 14:30 in piazza Mauro, dove il Motoclub Maggioni con i Dusäigöti e la Protezione Civile Roberto Bernardinello animeranno il pomeriggio con i babbi Natale in moto e tante sorprese.

La sera della vigilia, Cioccolata Calda intorno al fuoco con l’Unione Sportiva Dolceacqua Asd a partire dalle ore 17.00 nella Piazza della Fravega. Alle ore 23:00 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, verrà celebrata la tradizionale messa cantata dalla “Cantoria” di Dolceacqua, a seguire cioccolata calda offerta dalla Protezione Civile R. Bernardinello.

Giovedì 26 dicembre, alle ore 18:30, nella chiesa parrocchiale, si terrà il consueto concerto di Natale della Banda Cittadine. La serata continuerà in compagnia dei Dusäigöti che proporranno un percorso itinerante intorno ai tradizionali fuochi: “Cantendu denäi au fœgu” con i Soundpressure. Partenza dalla “Fravega” (via Dante Alighieri) alle ore 20:30.

Venerdì 27 dicembre alle ore 21:00 e alle ore 21:30 doppia proiezione gratuita “Règordi dé Armunié – A val Nervia in te 4 stagiun” al Visionarium.

Sabato 28 dicembre torna l’attesa festa delle lanterne per grandi e piccini; si parte da Piazza Mauro alle ore 17:10 in collaborazione con le insegnanti della Scuola Primarie, la Protezione Civile di Dolceacqua. Quest’anno saranno gli attori del gruppo teatrale di Alessandro Bergallo ad accompagnarvi tra le vie del paese immersi in una suggestiva atmosfera natalizia con tante sorprese. Come lo scorso anno l’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito Eventibride. I partecipanti saranno suddivisi in 3 gruppi composti da 50 persone ciascuno, e come sempre le scuole di Dolceacqua allestiranno il loro banchetto con le lanterne.

Domenica 29 dicembre ci sarà il classico mercatino di fine mese con i banchi del biologico, dell’artigianato e dell’antiquariato.

Lunedì 30 dicembre Pasta e Fagioli Paesana a cura della Protezione Civile R. Bernardinello dalle ore 20.00 in Piazza Mauro

Con l’anno nuovo proseguono le iniziative:

Domenica 5 Gennaio alle ore 13:00, nella mensa scolastica, si svolgeranno il pranzo conviviale e la tombolata, il cui ricavato verrà donato in beneficenza.

Lunedì 6 gennaio “Festa della befana”, organizzata come ogni anno dal Centro Culturale di Dolceacqua. Inizio spettacolo alle ore 16:00 presso la sala Polivalente (entrata piazzale S. Filippo). Alle ore 17:30 premiazione del “Presepiando Festival”

Durante tutto il periodo natalizio i presepi e gli allestimenti in concorso saranno esposti presso le attività commerciali del paese aderenti all’iniziativa e potranno essere votate da cittadini e turisti presso l’ufficio IAT (durante gli orari di apertura) dove sarà inoltre disponibile anche la cartina del percorso, mentre una teca per le votazioni sarà posizionata sotto il porticato del comune affianco

Si ringraziano le associazioni del paese, che sono sempre di supporto all’amministrazione, grazie ai quali si è potuto ottenere un calendario ricco di eventi.