Mentre nella Città del Muretto si respira già da alcuni giorni l’atmosfera natalizia con le attrazioni di Alassio Christmas Town e le spettacolari proiezioni luminose che valorizzano i luoghi simbolo della città, è in arrivo nei prossimi giorni “Arte del Natale”, l’iniziativa novità di quest’anno organizzata dall’Assessorato al Commercio.

“Arte del Natale” si terrà da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, e successivamente tutti i giorni da venerdì 20 dicembre a lunedì 6 gennaio, nella suggestiva cornice fronte mare di Piazzetta Beniscelli, concretizzandosi in un mercatino artigianale natalizio con anche laboratori per bambini, a cura dell’Associazione Artigianalmente.

“Nell’atmosfera incantevole della nostra città addobbata a festa – dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – ci fa molto piacere ospitare questa nuova iniziativa natalizia, che unisce il valore delle creazioni di artigianato con momenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie, attraverso i laboratori per i bambini, che animeranno la manifestazione. Il mercatino artigianale natalizio sarà allestito nelle casette di legno che nei giorni scorsi hanno ospitato la nostra tradizionale Fiera De.Co. dedicata alle eccellenze gastronomiche locali”.

Venerdì 13 dicembre, insieme ad “Arte del Natale”, debutterà anche il tradizionale e sempre molto atteso Luna Park in Piazza Partigiani, che sarà attivo fino al 14 gennaio,offrendo giostre e giochi per i più piccoli. Nel frattempo, la città offre già numerose attrazioni natalizie, tra cui la Casetta di Babbo Natale in Piazza Matteotti e la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita accanto al Palazzo Comunale, in Piazza della Libertà. Per i più piccoli, da non perdere anche gli appuntamenti con le letture natalizie nella Biblioteca Civica in Piazza Airaldi e Durante: giovedì 12 dicembre, alle ore 17, sarà il momento di “Ciao neve, magica neve”, mentre sabato 19 dicembre si terrà la lettura “Il primo Natale di Babbo Natale”. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0182.648078.

Il calendario completo e costantemente aggiornato di tutte le iniziative che animeranno il periodo natalizio è disponibile nella sezione eventi del portale turistico del Comune di Alassio al seguente link: https://www.visitalassio.com/it/eventi-e-attivita/calendario-eventi

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail info@visitalassio.com ; portale https://www.visitalassio.com/it

