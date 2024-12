Tre giorni di festa animeranno il centro storico di Oneglia tra musica, tradizioni e divertimento per grandi e piccoli.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dal Civ NuovOneglia, proporrà un ricco programma natalizio, pensato per regalare un’atmosfera di condivisione e allegria.



Si parte con sabato 21 dicembre dalle 16.30 alle 18.30, le vie del centro storico saranno invase dalle calde melodie natalizie della banda folkloristica itinerante “Canta & Sciuscia”.

Babbo Natale sarà protagonista di un tour tra le strade del centro e si fermerà in Piazza San Giovanni, pronto a raccogliere le letterine dei più piccoli e regalare momenti indimenticabili con foto ricordo.

Domenica 22 dicembre dalle 16.30 alle 18.30, il suggestivo suono delle cornamuse natalizie risuonerà per il centro storico grazie a due musicisti in abiti tradizionali, che accompagneranno il pubblico in una passeggiata musicale all’interno del perimetro del Civ NuovOneglia.

Lunedì 23 dicembre pomeriggio sarà dedicato ai bambini e alle famiglie, con uno spazio speciale allestito di fronte al Mercato Andrea Doria (lato via Bastioni di Mezzo – via San Carlo), chiuso al traffico dalle 17.00 alle 24.00.

Qui, un presepe suggestivo sarà il cuore dell’area, perfetto per immortalare i momenti più magici delle festività. La zona sarà trasformata in un luogo di festa grazie alla musica dal vivo che animerà la serata a partire dalle 18.30.

“Abbiamo voluto offrire un programma ricco di eventi che possano coinvolgere grandi e piccoli, creando un momento di condivisione per famiglie e visitatori. Un ringraziamento particolare va al Civ NuovOneglia e a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questa manifestazione che sono sicura porterà tanta allegria e magia nel centro di Oneglia”, commenta l’assessore alle Manifestazioni, Marcella Roggero.