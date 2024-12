Sabato 21 dicembre alle ore 11:00 l’apertura dell’Edificio Scolastico di Piazza Ulisse Calvi, destinato a ospitare il Liceo Classico e l’IPSSC (Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale e Servizi Commerciali).

L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale, è aperto a tutta la cittadinanza, un’occasione per scoprire gli spazi completamente rinnovati.

Gli studenti, sia di oggi che di ieri, potranno immortalare la giornata con un fotografo che scatterà foto con Polaroid, creando così dei ricordi per chi ha vissuto anni nelle aule e per chi si appresta a viverli. La musica dal vivo, grazie all’associazione Pànta Musicà, renderà ancora più gioiosa l’atmosfera.

In concomitanza con la festa di apertura, si svolgerà anche l’Open Day del Polo Tecnologico Imperiese, che offrirà una panoramica sui percorsi formativi proposti, con particolare attenzione agli indirizzi legati al settore socio-sanitario e commerciale, inclusa la figura del Web Community Manager.

Le attività didattiche nelle aule rinnovate prenderanno il via il 7 gennaio per gli studenti dell’IPSSC, mentre gli alunni del Liceo Classico inizieranno a settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico.

“Questa riapertura segna un importante traguardo per la città di Imperia. Tutta l’Amministrazione Comunale, a partire dal sindaco Claudio Scajola, ha lavorato con dedizione per restituire alla comunità un edificio storico completamente riqualificato, pronto a ospitare le nuove generazioni di studenti. Vogliamo che sia anche un momento di incontro intergenerazionale, un modo per rafforzare i legami tra chi ha vissuto queste aule in passato e chi le vivrà nel futuro”, commenta l’assessore ai Servizi Educativi, Laura Gandolfo.