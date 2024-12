Il Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere, è stato eletto nel nuovo Consiglio Nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’elenco definitivo, che include 53 membri piemontesi, arriva a seguito della 41ª Assemblea annuale dell’Associazione, che si è svolta al Lingotto di Torino dal 20 al 22 novembre scorsi. Muliere ha già ricoperto un ruolo importante all’interno dell’Associazione. Dal 2014 al 2022, infatti, è stato Vicepresidente del Comitato Direttivo di Anci Piemonte, organo di vertice dell’Associazione regionale.

«Sono onorato di questo incarico – dichiara il Sindaco Muliere – che oltre ad arricchire la mia esperienza come amministratore mi permetterà di rappresentare l’area novese a livello nazionale. Come ho sempre fatto, cercherò di dare il mio contributo per far valere i diritti e gli interessi dei Comuni, vera spina dorsale dello sviluppo economico del nostro Paese, e per portare avanti le istanze provenienti dal territorio».