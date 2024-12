“Oggi ho avuto l’onore di partecipare alla giornata conclusiva dell’Asbestos International Forum, organizzata dall’Associazione Nazionale “Sportello Amianto” e ospitata nella Sala Regina della Camera dei Deputati, a testimoniare l’attenzione che le istituzioni italiane riservano al lavoro prezioso delle associazioni che tutelano le vittime della contaminazione da amianto e le loro famiglie”, ha dichiarato l’on. Enzo Amich.

“Nato e cresciuto nel territorio che ha come capo zona Casale Monferrato, simbolo della lotta contro l’amianto e tra le città più bonificate in Italia, sono convinto che non possiamo combattere da soli questo “killer silenzioso”. Istituzioni, cittadini, imprese e associazioni devono fare rete, per trasformare dolore e sofferenza in resilienza e speranza. C’è ancora molto da fare e la via maestra è la massima collaborazione tra Governo e associazioni che tutelano i malati affetti da patologie asbesto-correlate”, ha aggiunto l’on. Amich.

“In questa occasione, ho ricordato Romana Blasotti Pavesi, simbolo della lotta contro l’amianto, scomparsa recentemente: a Romana la contaminazione da asbesto ha portato via il marito, la sorella, la figlia, di soli 50 anni, e due nipoti. La sua eredità ci spinge a continuare la battaglia contro questa insidia silenziosa”, ha concluso Enzo Amich.