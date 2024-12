“Il Natale di paglia” rivive anche quest’anno nella riduzione radiofonica di Radio BBSI a La mia cara Alessandria – In onda il 22 dicembre ed in replica il 29 dicembre – Anche Radio Voce Spazio trasmetterà la puntata. Leggono: Piero Teseo Sassi,

Rossella Mainetto, David Turri, Ferruccio Caviggiola, Simona Robotti e Gianni Pasino.

Regia, voce narrante e scelta delle musiche di Piercarlo Fabbio. La spiegazione di Elena Garneri. Dal 2017 la riduzione radiofonica ricorda ad Alessandria Il Natale di Paglia

Da alcuni anni la rappresentazione del “Natale di Paglia” non va più in scena, con l’eccezione di una versione ridotta ripresa dai giovani amici della Gambarina nel 2019 e dal “Raccontando il Natale di Paglia” che quest’anno è andato in scena a Valle San Bartolomeo nei locali del teatro parrocchiale a cura di Ferruccio Caviggiola e Aldino Leoni. Come succede ormai dal Natale 2017, per evitare che si perda un pezzo importante della nostra tradizione, ancora una volta sarà la trasmissione curata da Piercarlo Fabbio a Radio BBSI, La mia cara Alessandria, a fare da supplenza alla rappresentazione teatrale che non potrà essere realizzata.

Sarà l’ottava edizione per la cosiddetta riduzione radiofonica, che raccoglie i passi più salienti de Il Natale

di Paglia del Museo della Gambarina.

Il Natale di Paglia è una delle più belle narrazioni del Natale delle nostre parti, tra vigilia, presepe, pastori che parlano con le stelle comete, nonne che raccontano nella stalla vecchie storie, crumbot e ciaramelle, ricordi di una guerra che mette in

trincea anche gli affetti e i sentimenti.

Per il Natale 2024 la versione radiofonica è stata rimixata e ha nuove registrazioni in alcune sue parti, e propone nuove musiche che accompagnano la lettura dei testi effettuata da Piero Teseo Sassi, Rossella Mainetto, David Turri, Ferruccio Caviggiola, Simona Robotti e Gianni Pasino. Voce narrante: Piercarlo Fabbio, che ha anche curato la regia. Praticamente l’intera squadra di LMCA, compresa la messa in onda curata da Ksenia Tchernoussova, integrata dalle più belle voci degli amici del Museo.

Voci che si ripropongono anche nella musica, come quella di Chacho Marchelli, che insieme ai Tre Martelli, lega e interconnette le letture dei testi.

“La tradizione interrotta è diventata uno stabile appuntamento annuale – spiega Piercarlo Fabbio – anche se la radio non è un teatro. Lo può diventare, però, grazie alla capacità di immaginare, grazie alla fantasia dei nostri ascoltatori. Così la

versione radiofonica finisce per diventare un autonomo percorso verso quei temi, quegli ambienti, quelle atmosfere. Qualcosa di autosufficiente, dunque, e non solo di evocativo.”.

Tra le musiche, anche gli interventi di Aldino Leoni (di cui si legge anche una poesia), accompagnato da Mario Martinengo.

La prima andrà in onda domenica 22 dicembre alle 12,00 (Il Natale di Paglia in radio dura poco più di un’ora) sulla frequenza di Radio BBSI (FM 99,6) ed in streaming. Il Natale di Paglia in radio replicherà domenica 29 dicembre alla stessa ora. Anche Radio Voce Spazio trasmetterà la puntata.

“Il Natale di Paglia è una produzione che ha radici ultraventennali e nel corso del tempo ha ricevuto le più diverse e preziose collaborazioni -racconta la maestra Elena Garneri del Museo della Gambarina –, ma i protagonisti di questa narrazione sono stati tantissimi e ritengo impossibile citarli tutti. Con la trasmissione radiofonica aggiungiamo un tassello ai modi in cui il Natale di Paglia può essere proposto e magari riascoltato”.