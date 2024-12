Più di un poster, un mix fluido di pensieri, poesia, grafica e creatività, verrà presentato dalla redazione studentesca durante l’assemblea d’Istituto Marconi che si terrà venerdì 20 dicembre 2024 presso la multisala “Megaplex Stardust”.

Il progetto editoriale è stato realizzato tra ottobre e dicembre dai ragazzi del “Marconews”, ed è stato realizzato con un formato inconsueto ed originale. In questo lavoro si è lasciato spazio ai disegnatori dedicandogli un’intera facciata per lasciar correre fantasia ed emozioni. Gli scrittori, invece, ascoltando le storie personali altrui, hanno scritto dei testi mettendo in gioco la loro empatia.

Prendendo spunto dal tema del giornalino dello scorso anno, ossia relazioni affettive nel senso più ampio, quest’anno si è deciso di affrontare il tema “pillole d’amore”, interpretato da ognuno in maniera differente.

Con l’aiuto dei fondi erogati dal P.N.R.R. che hanno finanziato e supportato questo percorso, gli studenti sono riusciti a realizzare i loro obiettivi, ovvero creare un qualcosa di diverso dal solito lasciando un messaggio a chi lo leggerà.

Se siete interessati alle tematiche proposte vi invitiamo a leggere online il poster che sarà postato sul sito dell’Istituto Marconi, per lasciarvi ispirare dai disegni e dai testi realizzati dai ragazzi e dalle ragazze della redazione.

Martina Migliore

1^AS Liceo delle scienze applicate

Matilde Taverna

3^AA Chimica materiali e biotecnologie